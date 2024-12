Parrilli apuró al Gobierno y pidió la expulsión de Kueider: Si no es de ellos, que lo remuevan

En medio del escándalo y del intento fallido oficialista por despegarse, el senador kirchneristaacusó al Gobierno de proteger a su colega Edgardo Kueider, detenido desde la semana pasada en Paraguay por intentar contrabandear más de 200 mil dólares, y pidió que el oficialismo apoye la moción del bloque de Unión por la Patria para destituirlo de su banca.”, argumentó Parrilli durante una entrevista con Radio Splendid donde recordó que, si bien Kueider fue electo en una boleta peronista, desde hace un año pertenece a las filas oficialistas de La Libertad Avanza.“”, apuntó.En ese sentido, remarcó: “como el que le permite renegociar la deuda al Gobierno. Se sacó fotos con Milei y claramente es un senador de ellos”.Sobre el intento de desligarse y atar a Kueider al peronismo, el legislador consideró que es "otra movida como querer tapar el sol con las manos, es una medida torpe, burda". "Vinieron con un discurso de terminar la casta y cuando aparece un senador que trabaja con ellos, que ellos mismos nombraron en una comisión, tratan de desligarse y poner esta excusa”, comentó.Parrilli señaló quey recordó que está detenido “por haber intentado ingresar USD 200 mil de una manera subrepticia, escondida, haciendo gala de su este cargo de senador oficialista”.Al respecto, explicó que desde Unión por la Patria consideran que no cumple con lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Nacional, “que habla de los casos de inmoralidad manifiesta, que un senador o un diputado pueden ser removidos de su seno”. “El caso de Kuider hace dudar mucho si no estamos de vuelta frente a un hecho como fue el de la Banelco, con una democracia tarifada”, comparó al escándalo de coimas en el Senado durante el debate por la reforma laboral en el gobierno de Fernando De la Rúa y que derivó en la renuncia de su vice, “Chacho Álvarez”.Y agregó: “y se van de un lugar a otro a cambio de promesas, de cargos en las provincias, y ahora parece que es también a cambio de plata”. “Entonces está claramente a uno le aparece la duda y además, cuando nos enteramos que no era el único viaje, que. Claramente nos hace sospechar eso”, concluyó.