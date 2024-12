El asesinato de un CEO de prepagas en Estados Unidos prende las alarmas entre empresarios

Brian Thompson, director ejecutivo de United Health Care (UHC), la aseguradora de salud privada más grande de Estados Unidos, fue asesinado el miércoles pasado en Nueva York en un ataque que las autoridades han calificado como "descarado y selectivo". El agresor, un hombre enmascarado, disparó a quemarropa contra el ejecutivo de 50 años.El ataque ocurrió alrededor de las 6:45 a.m. (hora local) frente a la entrada de un hotel en Manhattan, donde Thompson se hospedaba y tenía programado participar en una conferencia para inversores más tarde ese día. Según las autoridades, el atacante, vestido con un suéter con capucha, llegó al lugar a pie minutos antes que Thompson. Al acercarse al ejecutivo, disparó una primera vez, tuvo que destrabar el arma, y luego efectuó un segundo disparo, con la víctima ya tirada en el suelo, antes de huir del lugar.Luego del incidente, las autoridades informaron que las tres balas utilizadas en el crimen llevaban una inscripción: negar, defender y deponer (“deny, defend and depose”, en inglés), una frase comúnmente utilizada para describir las tácticas de las aseguradoras para evitar pagar los reclamos de sus usuarios.La policía no ha comentado oficialmente sobre las palabras o su posible conexión con esta frase común. Sin embargo, el asesinato de Thompson y los mensajes en la munición han provocado indignación en las redes sociales y en otros ámbitos, reflejando una creciente frustración de los estadounidenses con los costos y la complejidad de acceder a atención médica.El crimen tomó relevancia pública porque reavivó el debate sobre la seguridad social privada en Estados Unidos. En foros de redes sociales e internet, la figura del presunto atacante se volvió viral, con manifestaciones cercanas al apoyo.El sitio The Guardian publicó una columna de opinión en la que asegura que el asesinato se convirtió en un meme. Allí, se asegura: "No hace falta explicar por qué la muerte de Thompson ha generado tan poca simpatía. No importa cuán buena persona haya sido para sus amigos y familiares; era un alto ejecutivo de una empresa que ha tratado muy mal a millones de personas”.De acuerdo al portal, United Healthcare es una de las prepagas más destacadas por cobrar primas exorbitantes a sus clientes y luego negarles atención cuando la necesitan. La empresa tiene una tasa de rechazos de reclamos de uno cada tres, cuando el promedio de la industria es del 16%. Asimismo, la empresa registró ingresos por 372 mil millones de dólares el año pasado. El propio Thompson recibió una paga de 10.2 millones de dólares durante dicho período.La muerte del CEO reavivó un debate en redes sociales. En Facebook, el comunicado de UnitedHealthcare sobre el asesinato de su director ejecutivo generó 46.000 reacciones, de las cuales 41.000 utilizaron el emoji de risa. La empresa rápidamente desactivó los comentarios en la publicación, pero cientos de usuarios la compartieron con comentarios mordaces.El asesinato de Thompson provocó que esta y otras aseguradoras de salud refuercen sus medidas de seguridad. UnitedHealth, matriz de UnitedHealthcare, desactivó su página web que contenía fotos e información de sus altos ejecutivos. Otras compañías del sector, como Centene, Humana, CVS Health, Anthem Blue Cross Blue Shield, Medica, Caresource y Elevance Health, también han eliminado datos similares de sus plataformas, según informes de CNBC y Fox. Además de proteger la información en línea, algunas empresas han implementado medidas presenciales para reducir riesgos. Centene, por ejemplo, transformó su próxima jornada de inversores en Nueva York en un evento virtual, mientras que Medica cerró temporalmente su sede en Minnetonka, Minnesota, como precaución adicional.La aseguradora estadounidense Anthem Blue Cross Blue Shield (ABCBS) canceló el jueves un polémico plan para limitar el tiempo de anestesia que cubre en cirugías y otros procedimientos médicos en los estados de Nueva York, Connecticut y Misuri, luego de que se conociera el motivo del asesinato de Thompson.