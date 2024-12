El ex presidente de Aerolíneas Argentinas tras la propuesta de Kicillof: "No tendría por qué costarle un peso a las provincias"

“Si el gobierno nacional plantea vender Aerolíneas Argentinas, que sepa que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires la va a sostener. Aerolíneas no se vende, la Patria no se vende”@Kicillofok pic.twitter.com/m5tfZJXTxp — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) December 9, 2024

El gerente general de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) y expresidente de Aerolíneas Argentinas,dio detalles sobre el anuncio del gobernador bonaerense,sobre un plan para evitar la privatización de la compañía aérea de bandera y remarcó que "una venta de la empresa sería muy nociva para el país y para la provincia"."Lo que anunció el gobernador es la manifestación por parte delque es la privatización o disolución de Aerolíneas Argentinas, algo que sería muy nocivo tanto para el país como específicamente para la provincia de Buenos Aires", apuntó el ex presidente de la aerolínea de bandera en diálogo con Radio 10.En ese sentido, Cerani apuntó: “La disposición del Gobierno de la Provincia para sentarnos a discutir un proceso en el cual e". "Lo que el Gobernador manifiesta es la disposición a sentarse a discutir una hoja de ruta para llevar a cabo ese proceso si Nación quiere deshacerse de esa empresa", reiteró.Esta mañana el gobernador bonaerense señaló que "si el Gobierno nacional plantea vender Aerolíneas Argentinas, que sepa que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la va a sostener. Aerolíneas no se vende, la Patria no se vende”."Dentro de la discusión política es esto, ‘ustedes no quieren llevarlo adelante por una cuestion ideologica, no quieren que el Estado nacional se haga cargo de la empresa,explicó el ex titular de la aeronlína sobre los dichos del gobernador, al tiempo que recordó que “Kicillof ya estuvo al mando de Aerolíneas y llevó adelante un plan de negocios”.Al ser consultado sobre el acompañamiento que podría recibir la propuesta desde el resto de las provincias, consideró:“Para las provincias"Yo creo que está en una condición en la que no tendría por qué costarle un peso a las provincias o la administración que la lleve adelante, sí necesita apalancarse y tener acceso a cierto financiamiento por si hay alguna cuestión, como la recesión", aAdemás, recordó que Aerolíneas Argentinas "el año pasado no recibió aportes, este año recibió aportes pero no en forma significativa y fue en medio de una recesión". "y conseguir fondos para capitalizarla incluso".Ante la pregunta por el financiamiento en el 2023 recordó: “En el 2023 no, se acumularon reservas que se utilizaron en esta gestión”. “El año pasado no dió perdidas y este año va a dar una pérdida financiera muy chica”. Tiene una pérdida contable que tiene que ver con la devaluación, por esoconcluyó.