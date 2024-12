Efecto Milei: Avon cerró su planta en San Fernando y despidió a casi 300 trabajadores

La empresa cosmética Avon, propiedad del grupo Natura, cerró su planta de distribución en San Fernando, despidiendo a casi 300 trabajadores. La decisión fue comunicada durante el fin de semana, y hoy, los empleados afectados se encontraron con la noticia de que no podrían ingresar a sus puestos de trabajo, a pesar de que aún no habían recibido los telegramas de despido correspondientes.

La empresa, que fue adquirida por Natura en 2020, continuará operando con su centro de producción en Moreno, mientras que el resto de las instalaciones de la planta de San Fernando quedarán en suspenso, con la posibilidad de ser puestas a la venta. La decisión de cerrar la planta y despedir a los empleados no había sido anticipada, más allá de algunos intentos de retiro voluntario.

Según informaron varios de los trabajadores despedidos, la comunicación de la desvinculación se realizó por teléfono. “Me llamaron el sábado y me dijeron que estaba despedido, como una basura”, expresó uno de los afectados, quien señaló que le informaron que su liquidación estaría disponible el miércoles. La noticia ha causado una gran conmoción, especialmente por la forma en que fue manejada la situación, sin previo aviso ni explicaciones claras, dejando a muchos empleados sin respuesta en este delicado momento del año.El cierre de la planta, ubicada en San Fernando, afectará tanto a los trabajadores que se encargaban de la distribución de productos cosméticos al interior del país como a aquellos encargados de exportar a países vecinos, como Chile y Uruguay. Entre los empleados despedidos se encuentran varios con más de 20 años de antigüedad en la compañía, lo que profundiza el malestar y la indignación por la falta de consideración hacia su trayectoria laboral. "Me llamaron el sábado y me dijeron que estaba despedido, como una basura", relató otro trabajador.