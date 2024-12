Un año con un Presidente negacionista del cambio climático, el duro balance de The Guardian sobre la gestión de Milei

El diariopublicó una contundente nota sobre, centrando sus críticas en las políticas ambientales y el negacionismo climático del presidente argentino. Bajo el título “Making Argentina great again”? What a year under a climate-change denying president has done for the country (“¿Hacer a Argentina grande otra vez? Lo que un año bajo un presidente negador del cambio climático ha hecho por el país”), el artículo describe con preocupación los impactos de su gestión en el medio ambiente y en las comunidades locales.La periodistaanaliza cómo la visión de Milei, quien ha calificado la crisis climática como una “mentira socialista” y considera que el ambiente debe estar al servicio de la economía, ha transformado las prioridades nacionales. Entre las medidas más polémicas,. Aunque estas últimas propuestas fueron retiradas tras el debate legislativo, The Guardian alerta que los esfuerzos por debilitar las normas ambientales podrían retomarse.El artículo señala que el Gobierno de Milei ha impulsado una política extractivista sin precedentes a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), diseñado para atraer capital extranjero a sectores clave como la minería, el petróleo y el gas. Argentina, con recursos estratégicos como el yacimiento de Vaca Muerta y vastas reservas de litio, se ha posicionado comoExpertos citados en la nota, como, advierten que esta estrategia, incluidos los glaciares andinos, que podrían ser afectados por actividades mineras y la construcción de caminos de acceso. Además, señalanen un país donde la crisis económica prioriza preocupaciones como el desempleo y la pobreza por encima del cambio climático.El reportaje también recoge testimonios de, como laen Mendoza, que enfrentan un doble desafío: los e. Gabriel Jofré, un criancero mapuche, expresó su preocupación por el retroceso de los glaciares y la escasez de agua, elementos vitales para su forma de vida.The Guardian también menciona la cercanía entre Milei y Donald Trump, quien recientemente ganó las elecciones en Estados Unidos. Según Marcelo García, analista consultado por el diario, aunque Milei ha mostrado una retórica combativa, su pragmatismo podría limitar ciertas acciones, como abandonar el Acuerdo de París, debido al posible impacto negativo en las inversiones extranjeras.