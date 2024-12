Filtran temor del Gobierno por el teléfono de Kueider y lo que pueda hablar tras su expulsión

En medio del escándalo de, que fue expulsado ayer del Senado, la preocupación del oficialismo cree en torno al celular del exlegislador y "lo que pueda hablar".Fue el periodista Alejandro Fantino, cercano al Gobierno, quien reveló que hay alrededor del presidente Javier Mileipor lo que podría aparecer en el celular incautado. "", señaló el conductor de Neura.Los trascendidos habían señalado que Kueider podría haber recibido coimas de La Libertad Avanza por votar a favor de la Ley de Bases, si bien no es algo seguro, la polémica que generó al intentar cruzar la frontera de Paraguay junto a su secretaria con una mochila con 211.000 dólares sin declarar., conexa con una causa anterior referida al pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada Securitas a funcionarios públicos de distintos organismos, para garantizarse contratos y el cobro de montos adeudados. La causa esta a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.Fantino adelantó que como "entró a jugar Arroyo Salgado", ""No tengo la más remota idea de qué hay, si se los abrieron, si los entrego, no tengo idea", remarcó el periodista, que funciona a veces de vocero no oficial del Gobierno. Ayer, acorralados ante la expuesta corrupción de Kueider, LLA votó a favor de su expulsión.Lo cierto es que. La solicitud debe realizarse a través de la Cancillería argentina y ser tramitada por el Ministerio Público de Paraguay, que es la autoridad a cargo de este tipo de procesos. Arroyo Salgado no descarta un contacto previo entre los Ministerios Públicos de ambos países, a través de la Red de Fiscales.