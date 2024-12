Energía: Caputo le bajó un proyecto a una de las funcionarias sugeridas por Macri

La cartera de Energía continúa siendo un terreno de disputas internas difíciles de contener. En un nuevo episodio de esta batalla de poder, María Tettamanti, la flamante secretaria de Energía, sufrió un revés importante con el desautorizado lanzamiento de un proyecto clave en su gestión. La funcionaria había anunciado con entusiasmo la puesta en marcha de una mega obra de infraestructura para reforzar el anillo energético del área metropolitana, pero el proyecto fue frenado por altos funcionarios del Ministerio de Economía, cercanos al triángulo de hierro del gobierno.

De acuerdo a una nota de La Política Online, el proyecto en cuestión, que contempla una inversión superior a los 1.100 millones de dólares, se centra en la ampliación del sistema de transporte de energía en alta tensión para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tettamanti, al frente de la Secretaría de Energía, había afirmado días atrás: "En 10 o 15 días vamos a sacar una medida para comenzar con una de las fases del plan de ampliación de transporte en alta tensión". Sin embargo, el mismo proyecto, que data de la gestión kirchnerista, fue detenido por la férrea resistencia interna.Fuentes del Palacio de Hacienda confirmaron que el anuncio de Tettamanti fue "bochado" por funcionarios clave en la administración, entre ellos, el conocido Toto Caputo., reveló una fuente a LPO. La propuesta de Tettamanti incluía la creación de un cargo fijo en las facturas de electricidad, cuyo objetivo sería financiar la obra a través de un fideicomiso que recaudaría los fondos necesarios. El sistema de "estampillado a la demanda" fue visto con escepticismo por los economistas cercanos a Caputo, quienes señalaron que era inviable cobrar una obra que aún no estaba en marcha.Para profundizar la polémica, uno de los funcionarios consultados sobre el tema fue más directo: "A Tettamanti le bajaron la idea de un hondazo. Ella sabe de gas, pero de energía eléctrica no tiene ni idea". Este comentario refleja la creciente desconfianza hacia la funcionaria, señalando su falta de experiencia en el sector eléctrico, a pesar de su conocimiento en el área de gas. Además, fue recomendado que consultara con Mario Cairella, vicepresidente de Cammesa, para obtener una visión más técnica sobre el proyecto, que no contaba con un respaldo unánime.El proyecto AMBA, que contempla una obra esencial para evitar el colapso del sistema eléctrico, vuelve a foja cero. Si bien se considera crucial para mejorar el transporte de energía y reducir el costo de generación en todo el país, su financiamiento sigue siendo una de las cuestiones más polémicas. La obra, que prevé la construcción de un nuevo nodo energético y más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión, se considera clave para evitar una crisis energética de mayores dimensiones.