Barrera analizó la situación del peronismo luego de la reunión del PJ bonaerense y criticó las políticas de Milei contra el turismo

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, analizó la situación del peronismo luego de la reunión del Consejo del Partido Justicialista Bonaerense que se realizó el lunes pasado en el municipio de Moreno y que contó con la participación de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof.En una entrevista con el streaming Uno, Tres, Cinco, el jefe comunal explicó que no fue a ese encuentro porque le "quedaba muy lejos”, pero se refirió a la reunión que encabezó con su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en Tandil.“Creo que junto con Ferraresi y un grupo de intendentes estamos planteando cuestiones que no son escuchadas. Nosotros estamos todos los días resolviendo problemas igual que el gobernador y después tenés un montón de dirigentes que la miran de afuera y se cuelgan de nosotros en las elecciones. Tendremos que debatir sin que esto le produzca urticaria a ninguno”, planteó.En este marco, Barrera analizó la situación electoral que atravesó el espacio en el último tiempo: “Perdimos 6 de 8 elecciones. Me parece que acá desde la política y desde el espacio todos queremos tener nuestra cuota de participación en el armado, en la confección, en los proyectos”.“En la lista de la Quinta nunca tuve participación; bueno en nada del distrito para afuera. Yo no digo que tengamos que tener alguna injerencia pero sí por lo menos tomar conocimiento... Nos enteramos del armado cuando está hecho”, indicó."Hay muchas buenas intenciones de intendentes que seguimos a Axel, pero no tomamos definiciones. Creo que los que tenemos que tomar definiciones son los intendentes que pensamos distinto a algunos sectores. Esto no quiere decir que nos tengamos que pelear, pero sí discutir y debatir", sostuvo.En medio del debate que se viene planteando y ante el pedido de un grupo de intendentes para que el gobernador Axel Kicillof desdoble las elecciones, Barrera consideró que lo mejor para el espacio “es ir a las generales sin PASO y desdoblar". "Se lo planteamos al gobernador. Kicillof nos escucha, toma nota y entiendo que está siendo analizado por todo su equipo”, dijo.En este sentido, justificó que para los gobiernos locales tiene más posibilidades cuando se desdoblan los comicios y que “aquellos que sostienen no desdoblar miran su quintita”."Cuando tuvimos PreViaje, Villa Gesell tuvo un 95% de ocupación contra un 80% de la temporada pasada. No es por Brasil, la temporada dura es porque nuestro turismo de la costa atlántica es de la clase media, ¿qué capacidad de ahorro tuvo la clase media para ahorrar y tomarse unos días de vacaciones?", planteó Barrera.Y añadió: "Pedimos audiencia a Scioli y no la otorgó. Desde 1981 se hace la Fiesta de la Diversidad Cultural y por primera vez no vamos a tener un fin de semana largo en esa oportunidad. Eso es trabajo, el artesano, el hotelero, el gastronómico, la regalería no podrán trabajar"."Nuestro pueblo se está acostumbrando a la pobreza, está perdiendo la capacidad de defender sus derechos, de manifestarse en contra de estas políticas públicas. Viene la luz a cien mil pesos, el primer día te enojas, después la pagás, lo asumiste. Esto es un trabajo que le está saliendo muy bien al Gobierno nacional, pero con consecuencias nefastas para los argentinos. Están destruyendo el tejido productivo, el año que viene va a haber una cantidad de despidos terribles", opinó.