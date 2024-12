Milei recibió un premio en Italia y apuntó contra con el Estado: Experimento placer recortando el gasto público"

El presidente Javier Milei abrió su viaje a Italia con un acto en el Palazzo Wedekind, sede histórica del periódico romano conservador “Il Tempo”, donde se le entregó el Premio Internacional Milton Friedman 2024 por ser el primer presidente libertario de la historia."Les agradezco este premio y, dado su nombre, me parece correcto hablar de la contribución académica de Friedman, que tuvo un papel fundamental en el camino hacia la libertad", afirmó Milei al retirar el reconocimiento.En su discurso, el Presidente se definió con “espíritu austríaco, fundamentalista y devoto anarquista”, quien tildó a los políticos argentinos como mesiánicos y delincuentes afirmando que está "adentro del Estado para romperlo todo”."Soy anarquista y desprecio el Estado", aseguró Milei y expresó: "¡Keynes era el mal, viva la libertad carajo!".También habló para el medio británico The Spectator, especializado en Economía: “No me relajo nunca, disfruto mi trabajo, de cortar el gasto público. Amo la motosierra, disfruto ver los tuits de (Federico) Sturzenegger”Y amplió: “Experimento placer recortando el gasto público, sacando al Estado del medio, porque siento que le devuelvo la libertad a la gente; opero como si fuera un topo dentro del Estado”.