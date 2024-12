Menem: Se puede modificar la ley (de la IVE) o hacer una nueva ley que la derogue

El presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Martín Menem, se mostró abiertamente provida y afirmó que, en 2025, el bloque oficialista La Libertad Avanza impulsará un proyecto para derogar la ley de aborto aprobada en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández. En una entrevista con Alejandro Fantino, Menem señaló que existe la posibilidad de "modificar la ley anterior o hacer una nueva ley que la derogue", destacando que esta es una opción perfectamente viable.

Aunque Menem aclaró que, como presidente de la Cámara, su voto no es común y solo interviene en casos de empate, se mostró optimista respecto a la viabilidad del proyecto en el futuro. "A mí me gusta la idea. Yo personalmente, no voto, voto en muy pocas circunstancias", explicó, dejando claro que su posición en este tema va más allá de su rol como funcionario.El legislador también destacó que las elecciones legislativas de 2025 serán fundamentales para el avance de esta agenda política. "La posibilidad de revertir el aborto la tenemos en nuestras manos", manifestó con esperanza, subrayando la importancia de los comicios para lograr una mayoría parlamentaria favorable a su propuesta.Cabe señalar que el presidente Javier Milei quien también se ha pronunciado en contra del aborto en reiteradas ocasiones, ha calificado este acto como "asesinato agravado por el vínculo", un posicionamiento que refuerza la postura provida de Menem y su bloque. Con la mirada puesta en el futuro, el oficialismo se prepara para un intenso debate legislativo que promete ser uno de los temas centrales en la agenda política del país.