Milei visitará a los gobernadores dialoguistas de Tucumán y Córdoba tras bloquear el Presupuesto

Luego de su viaje por Italia, Javier Milei comenzará una nueva etapa de su gira por las provincias esta semana. El Presidente visitará Tucumán y Córdoba, dos distritos gobernados por mandatarios peronistas que han mostrado apertura al diálogo con el gobierno nacional. Estas serán las primeras visitas del máximo mandatario a las provincias luego de la polémica por la no habilitación del debate sobre el Presupuesto 2025 en el Congreso.La primera parada será en Tucumán este jueves 19 de diciembre, donde el presidente recibirá el premio "Juan Bautista Alberdi" de la Fundación Federalismo y Libertad. Este evento contará con la presencia del gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, quien ha mantenido una relación cercana con Milei. Jaldo, quien rompió con Unión por la Patria (UP) y apoyó la Ley Bases, ha sido un aliado clave del gobierno de Milei en el Congreso. Además, el mandatario tucumano ha mantenido contacto estrecho con otros gobernadores de provincias que también apoyan las políticas de La Libertad Avanza.En Tucumán gobierna Osvaldo Jaldo, quien rompió con Unión por la Patria (UP) para apoyar la ley Bases. Desde entonces, se convirtió en uno de los pilares de La Libertad Avanza (LLA) tanto en el Congreso como entre la liga de jefes provinciales. El 9 de Julio, fue anfitrión del Pacto de Mayo, que tenía como sede original a Córdoba, aunque la postergación de la firma abrió la puerta para pegarla al Día de la Independencia.Jaldo, además, fue agasajado con un asado por Milei en la Quinta de Olivos, junto a sus pares de Catamarca, Raúl Jalil; Misiones, Hugo Passalacqua; y Salta, Gustavo Sáenz, todos caciques que brindaron votos claves para sostener proyectos del oficialismo en la Cámara de Diputados.En Tucumán, el Presidente recibirá el premio "Juan Bautista Alberdi", una iniciativa de la Fundación Federalismo y Libertad, que ya recibieron los mandatarios uruguayos Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle. El evento tendrá lugar en un hotel del centro de la capital provincial y, además del mandatario, también contará con la presencia del gobernador, al que se podría sumarse el catamarqueño Jalil.Más allá de la buena hora que atraviesa la relación entre Javier Milei y Osvaldo Jaldo, la provincia norteña no está exenta del armado oficialista que Karina Milei impulsa en todo el país. A fines de octubre, la secretaria general de la Presidencia desembarcó allí junto a Martín y Lule Menem. También participó del rally el vicejefe del Interior, Lisandro Almirón, oriundo del distrito. Semanas atrás, Almirón encabezó una recorrida por la provincia y se perfila como la principal espada libertaria allí, tras el alejamiento de Ricardo Bussi, quien prestó su estructura partidaria para la candidatura de Milei en 2023.Paralelamente, la tropa violeta sumó entre sus filas al poderoso empresario azucarero Jorge Rocchia Ferro, quien mantuvo diversos coqueteos con el peronismo a lo largo de su carrera. Sin embargo, tal vez con futuras pretensiones de disputar la primera magistratura local, Rocchia FerroLa pulseada a cielo abierto en el justicialismo tucumano protagonizada por el actual mandatario y el senador Juan Manzur podría abrir una vía para la irrupción de nuevos actores. En la Casa Rosada buscarán aprovechar esa oportunidad en 2025, con objetivos más ambiciosos para los comicios a gobernador de 2027.La segunda estación en la bitácora de Milei será Córdoba, donde participará de la inauguración de la nueva sede de la Bolsa de Comercio. Allí hablará ante el círculo rojo local, en un evento que también contará con la presencia del gobernador Martín Llaryora. Ante la consulta, desde la gestión vernácula descartaron una reunión entre ambos. "Lo va a recibir en el Aeropuerto y luego participa de la inauguración, que es en frente", detallaron. El desembarco presidencial llegará en medio de una hora compleja para la política en la provincia gobernada por el peronismo díscolo.Parte de la tensión por estos días pasa por las filas cambiemitas. La decisión de Mauricio Macri de intervenir el PRO cordobés desató una crisis en el partido, que hasta entonces comandaba el diputado nacional Oscar Agost Carreño, quien no integra la bancada amarilla en el Congreso, sino Encuentro Federal, el espacio que comanda Miguel Ángel Pichetto.Tras la jugada del expresidente, oficializada en la cumbre que el espacio mantuvo la semana pasada en el hotel Abasto, Agost Carreño presentó un recurso de nulidad ante la Justicia electoral. Cabe recordar que el legislador había convocado a internas para febrero de 2025, buscando desactivar la movida de Macri. El exmandatario explora ahora un acuerdo con la UCR Córdoba, con Rodrigo de Loredo a la cabeza, para contener el avance de LLA en uno de sus principales bastiones. La jugada de los senadores macristas de brindar dar quórum en la sesión que finalmente terminó destituyendo a Edgardo Kueider fue leída como un vuelto por los constantes destratos que Macri denuncia por parte del oficialismo.El distrito mediterráneo también es codiciado por la Casa Rosada. En noviembre, Karina Milei y su crew desembarcaron en tierra mediterránea para oficializar a LLA como partido político. Junto a ellos estuvieron también el el diputado nacional Gabriel Bornoroni y Federico Sharif Menem, responsable de la juventud libertaria en el país y sobrino del presidente de la Cámara de Diputados.Por su parte, el gobernador Martín Llaryora hace equilibrio y busca no perder protagonismo. Con la unción de Cristina Kirchner al frente del PJ, en el cordobesismo descartaron la vuelta del mandatario al partido nacional. Por ese motivo, Llaryora deberá combatir con armas propias tanto a Milei como a Macri y la UCR, los tres grandes jugadores que apuestan a dar una muestra de autoridad en la provincia en 2025.La semana pasada, un pelotón de gobernadores de pelaje variopinto desfiló en el Ministerio de Economía para firmar con el ministro Luis Caputo su adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, un premio consuelo ante la falta de Presupuesto para 2025. Además de los ya mencionados Jaldo y Jali, suscribieron el acuerdo el peronista Sergio Ziliotto (La Pampa), el radical Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), del PRO.