La CGT desmintió reunión con el Gobierno y se posterga el debate en torno a una reforma laboral

La Confederación General de Trabajadores (CGT) desmintió la versión que difundió el Gobierno en torno a una reunión que supuestamente iba a realizarse este martes entre los dirigentes de la central obrera, empresarios del G-6 y funcionarios del gabinete.Según versiones oficiales, en la reunión se iba a debatir en torno a la reglamentación de la norma antibloqueos y discutir una "verdadera reforma laboral", pero fuentes de la CGT le pusieron "condiciones" al Gobierno y postergaron el encuentro.La cita se iba a realizar en Casa Rosada y en representación del Gobierno iban a participar el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vicejefe Lisandro de Catalán, y el asesor Santiago Caputo.El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, aseguró hoy que el sector sindical necesita "unidad" para enfrentar al gobierno del presidente Javier Milei, al tiempo que reclamó "cuidar" a Pablo Moyano. "Necesitamos ampliar los espacios sindicales. Con la CGT no somos lo mismo ni vamos a ser lo mismo, pero hay que unirse para enfrentar a Javier Milei. No tenemos paciencia porque la gente tiene que morfar", recalcó Catalano."Hay que cuidar mucho a Pablo Moyano", dijo en diálogo con Radio Splendid, luego de la salida del líder de camioneros de la CGT. "Es parte de una camada de dirigentes nuevos que el pueblo necesita. Está transitando un proceso que se da dentro de los sindicatos", indicó Catalano.A la vez, el referente de ATE aseguró: "Que Cristina Kirchner esté al frente del PJ nos trae tranquilidad. No es una improvisada a la que hay que explicarle. Sabe lo que hay que hacer", agregó Catalano.