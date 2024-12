Paro de trenes: el Gobierno dictó conciliación obligatoria y se levantó la medida de fuerza

El Gobierno dictó una conciliación obligatoria y. Así, los trenes funcionan con normalidad este miércoles 18 de diciembre,El comunicado del, encabezado por, informó que "a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;, según lo establecido en la normativa vigente"."El conflicto se inició luego de que el Sindicato La Fraternidad confirmara un paro total por 24 horas a partir de las 00 horas de este miércoles, el cual no se hará efectivo a partir de las medidas dictadas por la Secretaría de Trabajo en el ámbito de su competencia", señalaronAdemás, en el comunicado explicaron queplazo hasta el cual están no podrán tomar cualquier represalia o medida de fuerza.Por su parte, La Fraternidad acató la determinación al señalar: "Hemos sido notificados por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo sobre la aplicación de la instancia de conciliación Obligatoria por el término de 15 días. En virtud de ello, el Secretariado deEl sindicato de maquinistas tenía previsto realizar este miércoles un paro nacional de trenes durante 24 horas en reclamo de mejoras salariales."Después de 90 días sin recibir una respuesta por parte de los funcionarios públicos, el sindicato La Fraternidad decidió llevar a cabo un paro de actividades total para el próximo miércoles 18 de diciembre, por 24 horas, en todo el territorio nacional", había anunciado el gremio en un comunicado antes de dictarse la conciliación obligatoria.Horas antes, el secretario general del sindicato, Omar Maturano, incluso explicó que el salario promedio de un maquinista oscila "entre 1.200.000 y 1.400.000 pesos", por lo que el aumento ofrecido por el Gobierno "representa 400 pesos por día", y sostuvo que "con eso no te compras ni un alfajor". Y apuntó: "Nos dan el 1% en noviembre y el 2,5% en diciembre, y decidimos que es irrisorio, una dádiva".