Terminó el paro nacional de trenes: cómo es la vuelta a casa y cuándo retoma el servicio

TRENES: CÓMO FUNCIONAN DESPUÉS DEL PARO

Yade este martes llevado a cabo desde las 9 a 15 por el gremio de La Fraternidad, en reclamo de mejoras salariales.A pesar de que los servicios de larga distancia hacia y desde Mar del Plata operaron con normalidad, los trenes urbanos bajo la administración de Trenes Argentinos estuvieron paralizados por completo durante las seis horas del paro. Esto generó un colapso en las alternativas de transporte, con largas filas en colectivos y estaciones desbordadas. Además, el gremio anunció que el 1 de marzo no habrá servicio por el Día del Ferroviario. Cientos de pasajeros se juntan en las diferentes estaciones para iniciar la vuelta a sus hogares y hay largas filas todavía para viajar. Cómo es el retorno del servicio y a qué hora vuelve a funcionar correctamente cada línea.Trenes Argentinos informó el funcionamiento y los horarios del restablecimiento del servicio línea por línea:Plaza Constitución-Alejandro Korn: el servicio se restituye a las 15:26Plaza Constitución-Ezeiza: el servicio se restituye a las 15:20Plaza Constitución-La Plata: el servicio se restituye a las 15:24Plaza Constitución-Bosques (vía Quilmes): el primer servicio se restituye a las 15:41Plaza Constitución-Bosques (vía Temperley): el servicio se restituye a las 15:17Alejandro Korn - Plaza Constitución: el servicio se restituye a las 16:33Ezeiza - Plaza Constitución: el servicio se restituye a 16:05La Plata - Pza Constitución: el servicio se restituye a 15:41Bosques - Pza Constitución (vía Quilmes): el servicio se restituye a 16:24Bosques - Pza Constitución (vía Temperley): el servicio se restituye a 16:14Once Moreno: el servicio se restituye a las 16:17Moreno Once: el servicio se restituye a las 15:46Línea San MartínRetiro - Pilar: el servicio se restituye a las 15:34Retiro - José C. Paz: el servicio se restituye a las 16:58Pilar - Retiro: el servicio se restituye a las 15:51José C. Paz - Retiro: el servicio se restituye a las 15:37Retiro - Bartolomé Mitre: el servicio se restituye a las 15.30.Retiro - J.L Suárez: el servicio se restituye a las 15:35.Retiro - Tigre:el servicio se restituye a las 15:45.Bartolomé Mitre - Retiro - sale: el servicio se restituye a las 15.44.José León Suárez - Retiro - sale: el servicio se restituye a las 15.16.Tigre - Retiro sale: el servicio se restituye a las 15.38.Tapiales - Marinos del Crucero Gral Belgrano: el servicio se restituye a las 16:22Dr Sáenz - González Catán: el servicio se restituye a las 16:25González Catán - Dr. Sáenz: el servicio se restituye a las 16:12Marinos del Crucero Gral Belgrano - Tapiales: el servicio se restituye a las 17:32Por su parte, el comunicado sostiene que el paro no afectó los servicios de larga distancia que parten en esa franja horaria desde y hacia Mar del Plata, y operaron normalmente.