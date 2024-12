Por el caso Kueider, la oposición busca anular la Ley de Bases por adulteración de la voluntad popular"

Hoy, diputados y diputadas del Frente de Izquierda nos reunimos con el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, y el diputado Santiago Cafiero, autor del proyecto de Comisión Investigadora, para intercambiar sobre nuestro proyecto de nulidad de la ley Bases y demás… — Myriam Bregman (@myriambregman) December 18, 2024

Los bloques de diputados nacionales de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda comenzaron a dialogar para plantear la "nulidad absoluta e insanable" de la Ley de Bases, que se aprobó con el sospechado voto del recientemente expulsado senadordetenido en Paraguay por intentar cruzar la frontera con más de 200 mil dólares sin declarar.En junio el Congreso sancionó la Ley Bases y entre los votos más cuestionados estuvo el del ex senador peronista, a quien acusaron de recibir coimas a cambio de darle su voto positivo al oficialismo. Ante esto, el FIT-Unidad presentó un proyecto propio el 12 de diciembre para buscar la nulidad. El kirchnerismo estaba preparando un proyecto similar con el argumento de la adulteración de la voluntad popular.Este miércoles la izquierda se reunió con el jefe del bloque peronista,y con. Por el FIT estuvieron los diputadosy se sumó la excandidata presidencialPara nosotros obviamente esta bandera de la nulidad de la ley tiene que plantearse con la lucha, con la movilización, con la organización", comentó Castillo a la agencia Noticias Argentinas.Castillo recordó que desde el Frente de Izquierda presentaron hace unos días un proyecto de nulidad sobre la ley Bases "a partir de todos los hechos de corrupción que están asociados a esta ley, cuestión que se actualiza con el escándalo de Kueider, su detención en Paraguay, el intento de compra de departamentos poco después de la ley Bases, todos los viajes que hizo después de la ley Bases, y la presunción de la coima para haber cambiado su voto". Además,Por su parte, Bregman lanzó un posteo en redes sociales donde manifestó: "que alimenta la entrega y el saqueo y ataca a trabajadores y sectores populares". En una entrevista radial, la exdiputada añadió que “las consecuencias de esa ley la paga el pueblo trabajador” y que “una ley que fue comprada, como la Banelco, como la del diputrucho de los 90, no puede seguir vigente”. “Nuestro rol no es horrorizarnos en Twitter, hay que juntarse y anularla”, insistió.