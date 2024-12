El FMI confirmó que negocia una nueva deuda con el Gobierno, pero evitó hablar de la falta de Presupuesto 2025

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que las negociaciones por el nuevo acuerdo con el Gobierno argentino "están en marcha", pero evitó hablar de la falta de Presupuesto 2025.“Las autoridades han expresado formalmente su interés en pasar a un nuevo programa y las negociaciones están en marcha”, sostuvo este miércoles la vocera del FMI, Julie Kozack, durante su conferencia de los jueves en Washington.Y elogió al Gobierno de Javier Milei: “Durante el último año desde que asumieron el cargo,. Estos incluyen una reducción considerable de la inflación, los superávits fiscales, y una mejor cobertura de las reservas internacionales". “Una recuperación de la actividad económica y de los salarios reales está ahora firmemente en marcha, con un crecimiento que se tornó positivo en el tercer trimestre de este año”, valoró.El actual programa termina a fin de año, aunque le quedan dos revisiones y un desembolso cercano a los 1.000 millones de dólares, al respecto señaló que "no es raro que las autoridades dejen que un acuerdo existente caduque sin completar todas las revisiones, mientras están considerando pasar a un nuevo programa”: Y es que al negociarse el nuevo acuerdo y quedar un desembolso de 1.000 millones de dólares, estos se sumarán al nuevo programa.Durante la conferencia se le consultó por la posibilidad de que finalmente no hay Presupuesto 2025 y se renueve el de 2023 porque el FMI suele exigir un presupuesto debatido en el Parlamento, algo que no sucedió en 2024 y que se repetiría el próximo año. Sin embargo, la vocera evitó hablar de la aunsencia de fondos y valoró el ajuste libertario.Pero me gustaría dar un paso atrás para destacar que. Y los datos recientes hasta noviembre sugieren que ahora están teniendo un superávit primario de aproximadamente el 2% del PIB”, aseguró -con extrema diplomacia- Kozack.No fue de lo único que no habló, durante la conferencia también se le preguntó por la relación del presidente de Estados Unidos con el jefe de Estado Argentino y la vocera decidió no decir nada.El Gobierno espera que el nuevo acuerdo con el FMI implique un desembolso extra -con un piso de 11.000 millones de dólares y un techo de 20.000 millones de dólares- para fortalecer las reservas del Banco Central y abrir el cepo financiero. El deseo de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, es rechazado por la directora gerente Kristalina Georgieva y su staff técnico.