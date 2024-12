Jorge Macri se distanció del Gobierno de Milei: "La Ciudad no será botín de guerra de un acuerdo político nacional"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, ratificó la independencia del PRO respecto al espacio que conduce el Presidente,, y señaló que el distrito porteño "no será botín de guerra de ningún acuerdo político nacional" de cara a las elecciones legislativas 2025.“La libertad es una palabra divina. Y me la pueden decir en los tonos que quieran.. Para ser libre tenés que poder estudiar, para ser libre tenés que poder circular, para ser libre tenés que poder imaginar un futuro mejor que ahora. Eso es ser libre. No gritar, no gruñir sino darle a la gente las herramientas para transformar su día a día. Eso es libertad de verdad”, sostuvo Macri en el discurso que brindó frente a la militancia en el Auditorio Belgrano.Con ese tono, ratificó que comparte lineamientos políticos con La Libertad Avanza, aunque aclaró que “está la Ciudad antes que otras discusiones nacionales”. “Algunos piensan que nos robaron las banderas, que ya no somos los que venimos a cambiar y nos quieren poner en el lugar de la casta. Y yo quiero decirles a todos queestá vivo y nadie nos lo robó. Sigue siendo profundamente nuestro”, sostuvo el titular del ejecutivo de la Capital Federal.En un balance de lo que es su gestión,. Y enumeró: “Instalamos la discusión sobre la reiterancia, dimos la discusión de las armas no letales, cuando parecía que era imposible imponer una mirada distinta. Y ganamos no solo la discusión, sino la posibilidad de usarlas. Y terminamos con los piquetes. Y aunque algunos crean que eso es crédito de ellos, créannos que 9 de cada 10 piquetes los evitó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.“Sin duda, ahí estuvo nuestra policía, ahí vinieron después nuestros equipos sociales a tender la mano. Ahí estábamos presentes defendiendo lo más lindo que tenemos que es esta Ciudad maravillosa. Y no la vamos a entregar y la vamos a seguir defendiendo”, explicó.Para cerrar, Macri se adelantó al año electoral y destacó que en el 2025 "se va a discutir en qué Ciudad se quiere vivir". "Ltodavía no nos dieron el Puerto, todavía tenemos que andar pidiendo permiso para tener nuestra Justicia”, reclamó.