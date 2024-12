Paoltroni consideró que "fue innecesaria" la reacción de Patricia Bullrich contra Victoria Villarruel

El senador Francisco Paoltroni agitó la posibilidad de una intervención federal en Formosa tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reelección indefinida del gobernador Gildo Insfrán. En declaraciones radiales, el legislador cercano a Victoria Villarruel celebró el fallo como “muy esperado por todos los formoseños” y argumentó que este antecedente, sumado a la cuestionada ley de lemas, abre la puerta a una intervención directa del presidente. “está la posibilidad que el presidente de la nación la intervenga directamente, porque esto es uno de los antecedentes más fuertes", sentenció.

Paoltroni profundizó su argumento al señalar que tanto la reelección indefinida como la Ley de lemas han sido herramientas clave para insfrán en su “concentración total del poder”, describiendo un “sistema y un modelo de pobreza, donde no hay actividad privada, donde todos dependen del estado, y donde nadie es dueño de nada”. según paoltroni, este modelo ha convertido a formosa en “un pueblo rehén”, y el fallo de la corte representa un punto de inflexión. “han hecho de eso un pueblo rehén, que a partir de ayer ya se le empieza a poner fin a esta concentración de poder de insfrán”, afirmó, agregando que “el fallo de (carlos) rosenkrantz dice que ya este mandato es ilegítimo, porque no podría haber sido gobernador desde la elección anterior”.Paoltroni no solo considera viable la intervención, sino que la justifica basándose en las propias declaraciones de milei durante la campaña electoral. “Tenemos a un líder mundial de la libertad que se mete con Lula, con Sánchez, con Xi jinping, y bueno, ¿cómo no se va a meter con el comunista argentino?”, se preguntó, dejando entrever una clara intencionalidad política detrás de esta posible medida. “el fallo de la corte ratifica todos los fundamentos que le dimos al presidente milei para que intervenga. no hay que descartar esa posibilidad, está en la letra de nuestra Constitución, y en nuestro país ha pasado muchas veces”, remarcó.Más allá de la situación en Formosa, Paoltroni también se refirió a las tensiones dentro del propio gobierno, específicamente a las críticas de la vicepresidenta victoria villarruel hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. calificó estas críticas como “innecesarias” y que “no ayudan a los objetivos, se pierde energía, me parece que no es el camino”, admitiendo que las actitudes de villarruel lo tienen “confundido”. en este sentido, Paoltroni subrayó que las “ambivalencias no son una línea clara” y, aunque reconoció los “muchos antecedentes negativos, cada vez que un vice se le plantó a un presidente”, concluyó que “Victoria Villarruel, no se quiere convertir en el Chacho Álvarez”.