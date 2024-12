Insfrán habló tras el fallo de la Corte: "Ningún porteño nos va a indicar quién va a ser nuestro representante"

Tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reelección indefinida en Formosa, el gobernador Gildo Insfrán aseguró que los habitantes de la provincia serán quienes decidan sobre su representación política.“Ningún porteño nos va a indicar quién va a ser nuestro representante, el pueblo de Formosa va a elegir”, dijo Insfrán en el marco de un acto de egreso de nuevos profesionales en educación, organizado por el Instituto Universitario Formoseño (IUF).Y apuntó contra la oposición formoseña: "Ellos desearían que ese fallo diga: 'fulano de la oposición tiene que ser el gobernador de Formosa'".De todas maneras, dijo que cumplirá el fallo: "Puedo estar de acuerdo o no con el fallo, pero de que tenemos que cumplir, vamos a cumplir".Durante su discurso, destacó los logros obtenidos bajo su gestión, particularmente en materia educativa y social.También abordó cuestiones relacionadas con los recientes debates sobre federalismo y centralismo. "Los ataques que sufrimos no son a Gildo Insfrán, son al modelo formoseño”, en alusión a las críticas de figuras políticas nacionales hacia su gobierno.Además, reafirmó su compromiso con el desarrollo integral de Formosa, subrayando que “este modelo tiene como principal objetivo la justicia social y la equidad”.El máximo tribunal falló en favor del amparo presentado por el frente "Confederación Frente Amplio Formoseño" y los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti acordaron en que la cláusula impugnada (aprobada en 2003) dejó explícita una ambigüedad sobre permitir o no las reelecciones de forma ilimitadas.Rosatti, Maqueda y Lorenzetti aseguraron que las provincias “deben ajustarse a los límites de la Constitución Nacional” y argumentaron que la reelección ilimitada “fomenta la personalización del poder, debilitando el sistema de frenos y contrapesos, y otorgando ventajas inadecuadas en contiendas electorales”.