"No apto para personas impresionables": la ironía y el festejo de Sturzenegger por cerrar 200 áreas del Estado

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, festejó este sábado las 200 áreas del Estado que logró cerrar en el primer año de gobierno del presidente Javier Milei. "Van a reír y van a llorar", ironizó., lanzó Sturzenegger en su cuenta de X.En esa línea, profundizó en agradecimiento a Milei: "Gracias sobre todo a Javier Milei por la convicción y liderazgo en la necesidad de reducir el Estado".El tuit del ministro cita una publicación de Maxi Fariña, el segundo en la cartera que conduce el ex presidenta del Banco Central durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.Mientras una parte de la oposición cuestiona este manejo del ámbito público y remarca que el ajuste mayor no fue sobre la política sino sobre sectores como los jubilados y la educación, otro de los que defendió las medidas tomadas por Milei fue el vocero presidencial Manuel Adorni. El portavoz tildó como un “gran recuerdo” de la bitácora de gestión 2024 la eliminación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, que había sido creado durante la gestión de Alberto Fernández.