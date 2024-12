"Siempre tan incisiva como generosa": el descargó de García Moritán tras el cruce con Mirtha Legrand

El fin de semana el ex funcionario porteñoprotagonizaron un tenso cruce al aire de La Noche de Mirtha (eltrece), luego de que la diva le preguntara en detalle acerca de su separación con. Tras la emisión del programa, hizo un descargó en su perfil de Instagram.En la publicación que hizo Moritán, agregó un carrusel de fotos en la mesaza de “La Chiqui” y a continuación expresó: “¡gracias por la invitación! Era importante para mí respetar a mi familia y concentrarme en transmitir lo vivido y sufrido”, explicó sobre el tenso momento que vivieron en la mesaza y agregó: “Ahora, a pensar en lo que se viene”.Durante el programa, la conductora le había hecho fuertes preguntas sobre su escandalosa separación con Pampita, muchas de las cuales no quiso responder. "Qué guerra nos has dado”, comenzó la conductora ante lo que Moritán le respondió: ““¿Por qué te separaste? ¿Fuiste infiel?”, le preguntó cinco minutos después. “Fue muy brutal lo que viví”, respondió Moritán, que confirmó además que está más flaco y que todo lo que vivió fue muy complejo. “Es verdad que con Caro no estábamos bien, pero la realidad es que. Uno no termina de dimensionar. Yo era ministro de la Ciudad de Buenos Aires y me vi obligado a renunciar por la violencia política que viví”.En ese sentido, explicó que el primero que habló de él fue un periodista de Canal 9 y que lo acusó de contratar a 40 empleados. “Cosa falsa”, afirmó. Después, Moritán cambió su respuesta y la desvióy le dejó en claro que la denuncia en su contra por incumplimiento del funcionario público a ella no le “interesa”. Por ese motivo, el exfuncionario reiteró que la debacle política “se llevó puesta” su relación de años con Pampita.”, repreguntó la Chiqui sobre la causa del final de su relación con su ex. “No”, repitió varias veces Moritán. “Mirá que Carolina no miente nunca”, señaló incrédula la conductora. “No, es mentira”, insistió él. “Se dijeron barbaridades, mentiras”, sostuvo. Además, explicó que la separación fue porque venían de “momentos difíciles”.Moritán intentó desviar la charla y enfocarla en la cuestión política varias veces, sin pelos en la lengua, Mirtha apuntó: ““¡Roberto! Mirá la realidad. Vos eras el marido de Carolina, la modelo número uno de la Argentina. Una mujer que está en todos lados. Y ese matrimonio, que aparentemente era bien avenido, con una chiquita de tres años, de pronto se separa. Es un escándalo. Te va a doler lo que te voy a decir,”, reiteró La Chiqui.Y, aunque el exfuncionario porteño quiso dar por terminada la conversación y hablar de su renuncia como ministro de Desarrollo Económico, la conductora presionó: “No me traiga cosas raras a la mesa.