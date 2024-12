Expulsión de Kueider: filtran documento que prueba que el traspaso de Milei a Villarruel fue posterior a la sesión

TERMINADO EL CULEBRÓN LIBERTARIO



La vicepresidenta de la Nación fue notificada, conforme al artículo 88º de la Constitución Nacional y al artículo 8º, inciso c, de la ley 21.890, por el Escribano General de Gobierno el día 12/12 a las 19:00 horas.



Acá está la prueba en… pic.twitter.com/Y6UCd50hEX — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) December 23, 2024

Un documento oficial demostró que Victoria Villarruel se notificó del viaje de Javier Milei a Italia a las 19 horas del día 12 de diciembre por lo que la sesión en la que se expulsó al senador Edgardo Kueider no fue invalida como dijo el Presidente al argumentar que ante su ausencia la vicepresidenta debería estar a cargo del ejecutivo.Dicho documento fue publicado este lunes por el diputado y presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro en su cuenta de X tras un pedido de acceso a la información que realizó al día siguiente de la sesión."Terminado el culebrón libertario. La vicepresidenta de la Nación fue notificada, conforme al artículo 88º de la Constitución Nacional y al artículo 8º, inciso c, de la ley 21.890, por el Escribano General de Gobierno el día 12/12 a las 19:00 horas", escribió Ferraro en una publicación acompañada por el documento. Vale destacar que el vocero Manuel Adorni había afirmado en medio de la poleemica que Villarruel había sido notificada por mail a las 12 del cambio de mando y hasta sacó pecho afirmando que el Gobierno "no miente"."Acá está la prueba en respuesta al pedido de acceso a la información pública que realicé al día siguiente. Nótese la aclaración de puño y letra de la señora vicepresidenta Victoria Villarruel. Por si quedaba alguna duda", agregó el diputado.Kueider fue expulsado de la Cámara alta tras su detención en Paraguay donde fue detenido con 200 mil dólares sin declarar. Al día siguiente de la expulsión Milei manifestó que la sesión debía ser invalidada y reavivó su pelea con Villarruel.“En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del ejecutivo la vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación interina. Eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida. Igual se podría hacer nuevamente porque dados los números está claro que todos queremos a los Kueider afuera”, dijo el Presidente en diálogo con El Observador.