"Comentarios ignorantes": Villarruel cruzó a Milei por sus críticas a los sueldos del Senado

En la víspera de Navidad, la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo a su interna con Javier Milei, quien la había criticado por la polémica de los aumentos salariales en el Senado de la Nación.“Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado”, manifestó la Vicepresidenta en su cuenta de X.La titular del Senado le respondió puntualmente a un seguidor libertario que le había cuestionado su accionar en medio de los aumentos de las dietas en la Cámara alta.“No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados”, dijo en un tiro por elevación a Milei, quien había planteado diferencias con el accionar de Martín Menem, presidente de Diputados, ante el mismo tema.En el cierre del mensaje, Villarruel apeló a una ironía dirigida al seguidor: “Dicho esto Feliz Navidad y que el 2025 te encuentre con más sabiduría que este que se va”.Hasta ahora, el ingreso actual de un senador sumando la dieta y los gastos de representación superaba los siete millones de pesos. En algunos casos, el salario se incrementa por el pago por desarraigo, principalmente en aquellos legisladores del interior del país. A partir de enero, las dietas parlamentarias en el recinto alcanzarían los 9,5 millones de pesos.A la vez, los bonos de fin de año destaparon una nueva interna libertaria en el Congreso. Mientras Martín Menem ya oficializó el otorgamiento del bono a sus empleados, Villarruel está en negociaciones con los gremios.“Cuando vos vas a laburar hacés un acuerdo con tu empleador de cuánto ganas. No como la mierda de los senadores que levantan la manito, se suben la dieta y se inventan el aguinaldo. Se subieron dos veces la dieta”, se quejó Milei en el streaming Neura el lunes.“Villarruel dice que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem) hace, qué se yo. Recortó un montón de privilegios”, arremetió Milei contra su vice.