Mirabella renunció al bloque de Unión por la Patria en Diputados y creará un monobloque

El diputado santafesino Roberto Mirabella renunció este jueves al bloque de Unión por la Patria que pasará a tener 98 legisladores y decidió crear un monobloque "Defendamos Santa Fe". Su argumento se basó en que el bloque de UP tiene una mirada vinculada al conurbano y el distrito porteño.Desde que asumió el presidente Javier Milei, el principal bloque opositor sufrió una fractura cuando los tres diputados que responden al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo armaron la bancada Independencia, y ahora se sumó una nueva división con la decisión de Mirabella.Otro punto de controversia este año fue la postura de los diputados catamarqueños, que responden al gobernador Raúl Jalil, que si bien siguen en el bloque de UP han acompañado al Gobierno Nacional en diversas ocasiones, e incluso no dieron quórum para tratar la derogación del DNU sobre deuda.Pero a diferencia de los tucumanos que respaldan las políticas libertarias, el diputado santafesino ratificó su perfil opositor a Milei. En un comunicado, Mirabella informó: "Hace unas horas envié al presidente del Bloque de Diputados de UxP , Germán Martínez, mi renuncia al bloque y la notificación de la creación de un nuevo bloque parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación, llamado "DEFENDAMOS SANTA FE".Mirabella dijo que su bloque será "santafesino y justicialista, opositor a Milei". "Un bloque autónomo, sin dirigismos ni jefes que impongan agendas. Solo rindiendo cuentas a y por Santa Fe", aseguró."Soy opositor a Milei mirando a mi provincia y no al PJ Nacional. Las diferencias en las prioridades y visiones con mi actual Bloque han llegado a un punto donde siento que, si continúo dentro del mismo, no cumpliría con el mandato que me otorgaron los santafesinos que es la defensa de Santa Fe", señaló.Y agregó: "La agenda que se sigue es una agenda porteña, pensada para el conurbano, y enfocada en liderazgos del pasado, que se eligen como 'rivales' para la tribuna, sin enfocarse en los temas que son urgentes, porque lo urgente es el presente".En esa línea, destacó: "No soy un vocero de Buenos Aires en Santa Fe. Soy un vocero de Santa Fe en el Congreso de la Nación".También argumentó que "los santafesinos la estamos pasando mal. No se llega a fin de mes, el desempleo crece y la reactivación no llega. En lo que va del año cerraron cerca de 1300 empresas y se perdieron 22.000 empleos"."Las universidades y el sector científico están desfinanciados y la inversión pública absolutamente paralizada. El responsable es el gobierno de Milei, pero también hay una cuota de responsabilidad muy grande del peronismo que necesita hacer una gran autocritica", subrayó.