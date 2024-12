La familia Macri festeja en Año Nuevo: la Corte remitió la causa Correo Argentino al Tribunal Superior de Justicia porteño

La Corte Suprema remitió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño laque involucra a la familia del ex presidente, el fallo podría ayudarlo a eludir el pago de la deuda millonaria que acumula con el Estado desde 2001. Ciertamente fue un regalazo de fin de año, antes de que el ministro Juan Carlos Maqueta se retirara.La decisión se tomó a solo minutos de que saliera el fallo "Levinas" que ratificaba que el tribunal podía revisar decisiones de las Cámaras de Apelaciones de la Justicia Nacional y lo referido a la interposición de Recursos Extraordinarios. Así los ministros de la Corte - Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Maqueda y Ricardo Lorenzetti- habilitaron que el expediente que tramita en el fuero comercial nacional donde se declaró la quiebra de la empresa postal en 2021, sea revisado por el TSJ de la Ciudad de Buenos Aires. No sólo eso, e"Que por aplicación de la doctrina establecida por el Tribunal en el día de la fecha", en referencia a la causa Levinas, "se establece que el Tribunal Superior de Justicia es el superior tribunal de la causa al que se refiere el artículo 14 de la Ley 48, y consecuentemente, resulta competente para revisar la sentencia dictada por la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial", sostuvo en dos párrafos la Corte y apuntó:".Ahora, el fuero comercial debe entregarle el expediente de la quiebra del Correo al TSJ -que analizará las recusaciones- cuyo diseño fue implementado durante las distintas gestiones de Macri como jefe de Gobierno y era una noticia que genera alivio al ex presidente que ya había intentado el camino de evitar el fuero comercial (en especial a la fiscal Gabriela Boquin) para tener una mejor perspectiva.El expediente está caratulado comoempresa medular del grupo Macri controlante del Correo, que debería ser la que afronte la quiebra si quedara firme, lo que podría causar la ruina económica para la familia del ex mandatario. El expediente por la deuda del Correo se inició en el 2001 pero recién dos décadas después la jueza Marta Cirulli hizo la declaración de quiebra, que quedó suspendida con la apelación. La magnitud y las implicancias del tema se hicieron visibles en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la fiscala ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, detectó se había armado un acuerdo con el propio Estado para licuarle el 98,87% de la deuda, que ella logró frenar. Esto también derivó en una causa penal.Boquin reveló cada vez más irregularidades en el trámite del concurso de acreedores.. Los abogados de SOCMA ya habían intentado recusar a la jueza Marta Cirulli y por extensión también a la fiscal del caso Gabriela Boquín.Los accionistas de SOCMA acudieron directo al TSJ con el objetivo de correr a la magistrada y por ende, evitar la quiebra extendida a quienes figuran como accionistas de SIDECO Americana, los herederos de Franco Macri. Así, el cambio al Tribunal porteño se vuelve una buena noticia para los Macri porque, de acuerdo a lo que ahora determine el TSJ,y hasta lograr que se caiga la declaración de quiebra de la empresa que, aunque residual, podría haberse extendido a otras empresas controlantes del holding.