Cristina Kirchner criticó el traspaso de la causa del Correo Argentino a la justicia porteña

La expresidentacruzó fuertemente a la Corte Suprema de Justicia, que estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad deberá revisar las causas del fuero ordinario, como en casos como la del Correo Argentino que involucra a la familia del expresidente Mauricio Macri,. En ese sentido, expresó: "Está al servicio de los poderosos para cubrir sus negocios".La presidenta del Partido Justicialista nacional lanzó un comunicado en sus redes sociales con el título "Macri en su feudo con la Corte de custodia, los medios aplaudiendo y grandes empresas agropecuarias en default. ¿Escenas de un país fallido?", y apuntó contra el tribunal supremo, la economía del país e ironizó con el día de los inocentes del 28 de diciembre:", aseguró.Además, agregó: "La Corte Suprema de los 4, después de 23 años de proceso judicial, salva a Macri en la causa del Correo para que no pague su multimillonaria deuda con el Estado. Mejor regalo de Navidad, no se consigue, Papá Noel no vino en trineo… está en el 4to piso de la calle Talcahuano".En ese mismo sentido, la ex-vicepresidenta también agregó:En su comunicado, la expresidente Cristina Kirchner también se encargó de atender la política económica de la gestión de Javier Milei, tras el default de tres empresas grandes agropecuarias:relató.La presidenta del Partido Justicialista se refirió a la situación económica del país, y dio un diagnóstico preciso de lo que sucede:", concluyó., señaló Cristina. Además, recordó que "el precio del gas y el petróleo, como todo commoditie, es fluctuante y depende de la economía global. No viene mal recordar que en el año 98 tuvimos el precio del barril de petróleo a menos de 9 dólares. No lo leí en ningún libro ni me lo contó un economista, Néstor era gobernador de Santa Cruz y las cuentas del Estado lo sufrieron".