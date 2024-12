Milei repite el ritual de Navidad: se queda en Olivos para festejar Año Nuevo junto a sus padres, hermana y perros

El presidente Javier Milei repetirá el ritual de Navidad y pasará Año Nuevo de la misma manera: en la quinta presidencial de Olivos junto a su hermana Karina Milei, sus padres Horacio Milei y Alicia Luján Lucich, y sus perros."Lo intentamos convencer de que se tome unos días y vaya a Chapadmalal. Parecía que lo convencíamos pero al final no quiso", reveló a El Destape una persona del entorno de Milei.El complejo presidencial ubicado en la ciudad costera de Chapadmalal supo ser refugio de varios mandatarios. Mauricio Macri vacacionaba algunos días allí en los veranos y también fue elegido por Alberto Fernández. De hecho, este último pasó un Año Nuevo en ese lugar. Sin embargo, Milei eligió no descansar ningún día en el verano. "No es una persona que hoy le guste el mar ni tampoco la montaña. No lo veo en esos lugares", contó un funcionario que lo frecuenta día a día.Alguien que estará ausente en la noche del 31 de diciembre será Amalia "Yuyito" González. Ambos están en una profunda crisis. La conductora de TV estuvo el 24 a la tarde antes de Navidad. "Se vieron 3 minutos nada más. Para la foto. Y se fue. Ni un beso de despedida", reveló a El Destape una persona del riñón de Milei.Milei estuvo ausente de la Casa Rosada este lunes. Desde Olivos monitoreó la actividad de final de año y ordenó echar a la Nº2 de Daniel Scioli en la Secretaría de Turismo, Yanina Martínez, por haber vacacionado en Londres, Inglaterra.El mandatario había pedido a ministros y funcionarios que intenten mostrar austeridad en sus vacaciones. Prohibió Estados Unidos y Europa como destinos, salvo la excepción de Patricia Bullrich a Disney, en el estado de Florida.