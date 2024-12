El PRO despidió 2024 con un mensaje para Milei: "Defenderemos las causas que nos representan, incluso si el Gobierno no las acompaña"

En el marco de sus idas y vueltas con La Libertad Avanza, el PRO lanzó hoy un comunicado en donde despidió el año 2024 y aseguró que seguirá defendiendo las causas que lo representa "incluso si el Gobierno no las acompaña"."Este 2024 marcó el inicio de un nuevo camino, fruto de la madurez de los argentinos", indicó el posteo del PRO en sus redes sociales.El partido fundado por el ex presidente Mauricio Macri sostuvo que se retomaron sus "luchas esenciales: combatir las mafias, alcanzar el equilibrio fiscal y poner fin a los privilegios que frenan el desarrollo del país"."Antes de este presente, hubo un 2015, y entre 2015 y 2019 dimos juntos muchas de las batallas que ahora se vuelven a dar", señalaron en relación al período de presidencia que tuvo la fórmula Macri- Michetti."Nunca antes en la historia argentina un partido de la oposición había contribuido tanto al oficialismo como lo hizo el PRO en 2024", afirmaron y agregaron: "Ningún gobernador ni intendente abandonó el PRO, y nuestro bloque legislativo permanece sólido y unido, impulsando cambios profundos".Sobre el final, manifestaron que se preparan para un 2025 "lleno de desafíos, con la misma convicción que nos define", y le tiraron un palito a la administración de Javier Milei, al asegurar que seguirán defendiendo las causas que los representan "incluso si el Gobierno no las acompaña".