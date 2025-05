Lospennato reconoció la derrota del PRO en las Elecciones 2025: "Los resultados no son los que esperábamos"

Tras darse a conocer los primeros resultados de la elección legislativa porteña, la candidata del PRO, Silvia Lospennato, habló desde su búnker y reconoció la derrota de su espacio.“Ya recibimos los resultados de nuestras mesas testigo y los resultados no son los que esperábamos. Por eso, quisimos venir acá, hablar con todos ustedes, hacer lo que corresponde hacer”, señaló.Acompañada del flamante jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; sus compañeros de lista, Hernán Lombardi y Laura Alonso; y el ex presidente Mauricio Macri, Lospennato aseguró que fue una campaña “muy difícil, llena de agresiones, de insultos, de noticias falsas”.En esta línea, también señaló: “No quiero terminar sin decirles a todos los ciudadanos porteños y del país que se hartaron de la corrupción que estén atentos y vigilantes. Si no quieren que la historia se repita una y otra vez, les toca a ustedes defender sus valores”.De cara al futuro, Lospennato aseguró: “En esta elección sembramos una semilla para el futuro y este es un nuevo punto de partida para nuestro partido. Cuando les dije que era la segunda generación del PRO no lo dije en chiste. Realmente hicimos una apuesta a la renovación de nuestro partido y toda semilla necesita tiempo para crecer. Hay que regarla, hay que abonarla, pero yo sé que tarde o temprano va a dar su fruto”.Y agregó: “Por eso no se trata del resultado de hoy, se trata de un proyecto político que nació para representar un cambio con equilibrio. Queremos un cambio con respeto, sin insultos, queremos un cambio sin crueldad, queremos un cambio donde no haya nadie descartable. Queremos un cambio con renovación, genuino, auténtico, sin especulaciones”.