Jorge Macri sobre las legislativas: "Los que critican el desdoblamiento tiran títulos pero saben poco"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,justificó el desdoblamiento de las elecciones en el distrito al sostener que "la agenda porteña merece ser debatida" y rechazó las críticas al afirmar que quienes se oponen "tiran títulos pero saben poco".“La agenda de la Ciudad de Buenos Aires merece ser debatida, para mí, de manera separada como lo hacen casi 19 de las 24 provincias habitualmente y como la Ciudad lo hizo desde 2003 hasta 2017. Recién en el 19 se unificaron y el año pasado por ser unificadas y concurrentes fue un caos la votación”, recordó el alcalde porteño en comunicación con CNN Radio.En ese sentido, se refirió a los cuestionamientos que hablan del alto costo económico del cambio de calendario: “Es escaso debatir una elección en términos de más o menos plata.l. Los que critican el desdoblamiento tiran títulos, pero saben poco”.Además, habló sobre el rol del bloque libertario que no acompaña la iniciativa: “Si me preguntas a mí,más parecido al que nosotros le dimos al Gobierno nacional en el Congreso, pero bueno, no se dio”.Por último, pese a este distanciamiento y a pesar de las tensiones con LLA en la Legislatura, valoró que se construyeron mayorías y se logró aprobar el Presupuesto, un nuevo Código Urbanístico y el llamado a extraordinarias para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que consideró “innecesarias“ y reclamó su eliminación a nivel nacional.