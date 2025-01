Revés para Kueider: el fiscal Cuesta consideró válida la sesión en la que expulsaron al exsenador

El fiscal Federalpidió al tribunal queque validó la sesión de la Cámara de Senadores donde se votó su expulsión.Kueider, que permanece detenido en Paraguay por intentar ingresar más de 200 mil dólares no declarados, había presentado un amparo contra la Cámara alta para que se declare la inconstitucionalidad de la sesión del 12 de diciembre en la que se dispuso su remoción del cargo, luego de que fuera la vicepresidenta Victoria Villarruel la que presidió la sesión mientras el presidente Javier Milei estaba de viaje.Los abogados de Kueider alegaron que la vicepresidenta d no podía cumplir en la sesión con sus funciones de presidenta del Senado, habida cuenta que se encontraba en ejercicio del Poder Ejecutivo. Además, señalaronh que no se respetó el debido proceso al no haberse resguardado su derecho de defensa.El juez de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo Federal,y Kueider apeló ante la Cámara. Ahora pidió que su solicitud sea tratada durante la feria judicial de enero. Antes de definir, el tribunal pidió la opinión del fiscal ante Cámara quien se pronunció por rechazar la apelación del senador removido por inhabilidad moral.El fiscal Cuesta remarcó quede la Nación, que se encuentra reservado exclusivamente para los supuestos en que existiese empate en la votación”.“La integridad de la voluntad de la Cámara de Senadores -en los términos exigidos por la Constitución Nacional- no se encuentra así puesta en tela de juicio y”, advirtió el fiscal.Luego explica que las argumentaciones de Kueider apuntan a demostrar su inocencia en la causa penal en la que se encuentra imputado, mientras queen los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional. “De allí que lo que eventualmente se resuelva en el marco de ese proceso penal no tendría, en principio, incidencia en la decisión que pudiese adoptarse en torno a la continuidad del Sr. Kueider en su banca”, consideró la fiscalía.