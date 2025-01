Milei pidió que le saquen la custodia a Fabiola Yáñez por el video de la cena de Año Nuevo en Madrid

Luego de que se viralizara un video de la exprimera dama Fabiola Yañez cenando en Madrid en Año Nuevo, el presidente Javier Milei cruzó a la expareja de Alberto Fernández y aseguró que pedirá un informe sobre el "sinsentido de mantener una custodia".El mandatario anunció a través de sus redes sociales que le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que lleve adelante la solicitud a la Justicia para cuestionar la custodia de Yañez. Seguro que la justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura", concluyó.Rápidamente, Bullrich respondió a la publicación de Milei y aseguró: "Presidente: ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia".La polémica por la custodia de Yañez volvió a surgir luego de se difundieran imágenes de la exprimera dama festejando Año Nuevo en un restaurante mexicano en Madrid, donde vive actualmente.La custodia estatal cuida de la primera dama en España y en agosto, luego de que presentara su denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, se sumaron dos nuevos custodios de la Policía Federal. La llegada de los nuevos efectivos estuvo dispuesta por la Justicia. Además, hubo un recambio de personal ya que Yañez pidió no mantener el mismo personal que tenía cuando estaba en pareja con el expresidente.Yañez vive en España desde que Fernández terminó su mandato como presidente. Lo denunció por violencia de género, una causa en la que el juez federal Julián Ercolini citó a Fernández a declaración indagatoria el próximo 4 de febrero.A partir de este hecho, la diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, presentó hoy un proyecto para quitarle la custodia a la ex primera dama Fabiola Yañez.Pagano difundió la iniciativa en su cuenta de X: "Sobre el caso de Fabiola Yáñez y el beneficio de estar custodiada con el bolsillo de todos los argentinos en España mientras mantenía una cita amorosa, decidí presentar un proyecto de ley para eliminar las custodias en el exterior de ex mandatarios".A partir de este proyecto, Pagano busca "optimizar el gasto público y fortalecer la estructura de seguridad presidencial". Otro de los puntos que propone el texto es limitar el tiempo que duran las custodias al llevarlo a 12 años y deja fuera a los familiares directos del Presidente, pero solo en el territorio argentino.En su cuenta de X, Pagano dijo: "Al establecer límites claros y razonables en la asignación de custodias, se busca alcanzar un equilibrio adecuado entre las necesidades de protección y los principios de equidad y sostenibilidad en el gasto público".