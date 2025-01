Está llegando a su fin: Patricia Bullrich advirtió a Nicolás Maduro por la detención de Nahuel Gallo

Luego de que Nicolás Maduro asegurara que gendarme argentino Nahuel Gallo tenía intenciones de llevar a cabo un atentado contra la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió al cruce y realizó una fuerte advertencia contra el líder del régimen venezolano.“Escúchame bien, Maduro: tus mentiras no te van a salvar. Acusar sin pruebas a Nahuel Gallo de un complot ridículo solo expone la desesperación de tu régimen asesino, que está llegando a su fin”, publicó ayer Bullrich en su cuenta personal de la red social X (exTwitter).Tras la nueva acusación de Maduro, la ministra reiteró su pedido de liberación del gendarme detenido y cerró: “Al delirio de un asesino de su propio pueblo no hay palabras con que responderle. La Argentina no va a tolerar más este atropello. ¡Liberá a Nahuel ya!”.El mensaje de Patricia Bullrich llega luego de que Nicolás Maduro se pronunciara públicamente por primera vez sobre la detención de Nahuel Gallo. En una conferencia de prensa, el líder chavista acusó al gendarme argentino de ir a Venezuela con planes de asesinar a su vicepresidente, Delcy Rodríguez.En un discurso brindado el lunes, Maduro aseguró que "es mentira" que Gallo haya viajado a Venezuela con la intención de visitar a su esposa y a su hijo: “Estos venían (diciendo) que tenían una vida aquí, una amante. No. Ese señor no tiene una familia. Tiene una esposa en la Argentina”, sostuvo. “Algunos chillaron, como los argentinos. No lo había dicho, pero ahora lo puedo decir: a esa gente la estábamos esperando. Gracias a Dios tenemos una inteligencia buena”, comenzó Maduro.Acto seguido, aseguró: "Ellos venían desde el sur de América con planes específicos para intentar atentar contra Delcy”.El venezolano no solo acusó a Gallo, sino que responsabilizó al Gobierno argentino por el supuesto intento de atentado: “Directamente, el gobierno argentino está involucrado en los planes violentos de atentar contra la paz de Venezuela”, lanzó.Por último indicó que “todos esos procesos están judicializados, están en un altísimo nivel de investigación y no me corresponde a mí dar más detalles”.