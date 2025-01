Seis funcionarios de alto rango viajaron al exterior pese al pedido de austeridad de Milei

seis de los 13 altos funcionarios más importantes del Gobierno optaron por tomarse vacaciones en el exterior, desatando una ola de críticas y alimentando rumores sobre la falta de cohesión interna en el gabinete

Increíblemente haciendo la fila en un shopping de Miami, me vengo a cruzar al @GordoDan_. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije "Dan, a lo bukelé eh". Me agarró del hombro y me susurró al oído "Quedate tranquilo, nene, en las próximas me presento yo". Quedé atónito… pic.twitter.com/xSbOIcfLRx — Fran Otamendi (@franotamendi1) January 3, 2025

En medio de una delicada situación económica y con un mensaje enfático de austeridad por parte del presidenteMilei había solicitado a sus ministros “razonabilidad” y “austeridad” al momento de organizar sus descansos, en sintonía con el esfuerzo económico de la ciudadanía, según argumentó el mandatario. Sin embargo, las decisiones de algunos funcionarios generaron cuestionamientos no solo en la opinión pública, sino también dentro de las filas del oficialismo, donde comienzan a surgir sospechas sobre la capacidad del presidente para disciplinar a su equipo.La ministra de Seguridad,, fue autorizada excepcionalmente a viajar a Disney, en Estados Unidos, tras explicar que el viaje respondía a una promesa hecha a sus nietos, frecuentes depositarios de sus decisiones o errores por parte de la ex funcionaria de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.Según trascendió, la funcionaria consultó previamente con los hermanos Milei, quienes le otorgaron el permiso. No obstante, el gesto fue interpretado por algunos sectores del gabinete como una señal de permisividad selectiva que podría generar resentimientos internos.El ministro de Defensa,, y el vocero presidencial,, también eligieron destinos internacionales para sus vacaciones, sin consultar formalmente al presidente, lo que amplió las críticas sobre el alineamiento de los altos funcionarios con el mensaje presidencial.Si bien Adorni no hizo oficial su destino y desde el Gobierno se excusaron en medidas de seguridad, las versiones indican que se trata de Miami. El mismo caso y lugar de descanso sería el de Petri.Por su parte, el ministro de Justicia,, tercer funcionario más acaudalado del gabinete, viajó a Chile acompañado por dos parejas amigas, aunque evitó hacerlo con su pareja para mantener un bajo perfil. El contraste entre su decisión y el pedido de austeridad presidencial no pasó desapercibido en el ámbito político ni entre sus propios pares.A estos casos se suman el del titular de ANSES,, quien eligió trabajar desde Cancún bajo la modalidad de “beach office”, y el de la exsubsecretaria de Turismo,, quien viajó a Londres sin autorización.Este último caso fue el más severo: Martínez fue removida de su cargo, en lo que muchos interpretaron como un intento de dar un mensaje disciplinador, aunque la disparidad en las consecuencias para otros funcionarios generó malestar. En cambio, desde el entorno de De los Heros se justificaron en que ANSES es un organismo descentralizado y que la orden de los Milei solamente corría para ministerios.Estos episodios han alimentado sospechas sobre el liderazgo de Milei y su capacidad para mantener la coherencia en su gabinete. Fuentes cercanas al oficialismo señalan que algunos ministros comienzan a cuestionar la autoridad presidencial y la claridad de sus directrices, mientras otros destacan la falta de un marco sancionatorio uniforme para quienes desoyen las recomendaciones del mandatario.En la Casa Rosada remarcaron que el presidente seguirá exigiendo alineamiento con los valores de austeridad y empatía social que promueve el Gobierno. Sin embargo, el contraste entre los discursos de Milei y las acciones de sus funcionarios amenaza con erosionar la credibilidad de la gestión y con abrir nuevas grietas en un gabinete que enfrenta desafíos tanto internos como externos.Hay un caso que no encuadra con alto funcionario, de hecho ni siquiera tiene un cargo ejecutivo ni legislativo, pero suena para encabezar una lista en este 2025 y, además, es tal vez el tuitero influencer más importante de la manada libertaria:Es que un usuario de X que habitualmente se expresa en favor del Gobierno mostró una foto con Dan tomada, según él, en Miami. Increíblemente haciendo la fila en un shopping de Miami, me vengo a cruzar al @GordoDan_. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije "Dan, a lo bukelé eh". Me agarró del hombro y me susurró al oído ´Quedate tranquilo, nene, en las próximas me presento yo`. Quedé atónito…", escribió. Por supuesto, podrá argumentar que no tiene cargo, cosa que es real, pero estaría flojo de razonamientos desde el elemento moral, al que suele recurrir Parisini.Milei habria decidido no tomarse vacaciones y permanecer, durante el verano, realizando sus labores desde la Quinta de Olivos. No quiso ir a Chapadmalal, como hacen los presidentes.En el espacio libertario vendieron la decisión como el gesto de austeridad y laboriosidad que el mandatario pidió a sus funcionarios y que, está claro, incumplieron. Sin embargo, Javier Milei hizo 18 viajes internacionales en su primer año de gestión, de los cuales la gran mayoría no tuvieron actividad de gestión y fueron, más bien, por razones político partidarias.Adorni, en tanto, reveló que le recomendó al Presidente tomarse vacaciones: “Yo en lo personal le sugerí que se tome algunos días de vacaciones para descansar. Me parece que es lo que todos necesitamos, descansar un poco. Por ahora no quiere. Va a seguir con su misma actitud de siempre”.Las versiones periodísticas indican que el ministro de Economía,, pasó las fiestas a Cumelén, el exclusivo country cercano a Villa La Angostura donde tiene casa y que se hizo famoso por ser el frecuente refugio vacacional de Mauricio Macri.Pero los Caputo son muchos y el gobierno libertario tiene dos:, el asesor presidencial todoterreno apodado tanto Peaky Blinder como Mago del Kremlin según la ocasión, ya hizo una escapada en agosto a ese rincón de la Patagonia junto a su familia, en un momento en el que las cosas venían saliendo mal para el Gobierno en el Congreso y que su rol público era cuestionado.Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado,, también tiene previsto tomarse unos días de enero “en el país”. El funcionario al que Milei llama “coloso” no quiere revelar su destino, pero asegura que será un descanso fronteras adentro. El verano pasado había descansado en Cariló. Para este verano se habla del sur. Tal vez coincida con los Caputo y Macri, para quien también trabajó.El canciller, el ministro más acaudalado del gabinete y que incluso tiene un jet propio, todavía no definió su plan de vacaciones. ¿Se irá al exterior o respetará las órdenes de los Milei?La ministra de Capital Humano,, no se tomará vacaciones, según aseguraron en su cartera. Lo mismo informaron los colaboradores del ministro de Salud,, que arrancó en el cargo hace pocos meses. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en tanto, por ahora solo prevé tomarse unos días de descanso al inicio del 2025 en su casa de Nordelta, tras sus problemas de salud.El último de los integrantes más importantes del Gabinete de Milei por cargo es el titular de la SIDE,, amigo de Santi Caputo. De las vacaciones del hombre a cargo de los espías no hay información.