La respuesta del PJ bonaerense a Maximiliano Pullaro

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires emitidó un duro comunicado contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien continúa en el centro de la escena política tras sus recientes declaraciones sobre las retenciones del campo y su relación con Buenos Aires. A través de un comunicado emitido por el PJ Bonaerense, encabezado por Máximo Kirchner, el peronismo le respondió con contundencia, recordándole que en política "no todo es un eslogan" y apelando a la necesidad de un enfoque más serio y constructivo.

El peronismo bonaerense también aprovechó la ocasión para poner sobre la mesa una propuesta legislativa que considera clave para resolver la cuestión de las retenciones agrarias. "Bueno sería que el gobernador Pullaro ayudara a sumar voluntades en el Congreso Nacional para construir una solución parcial respecto de lo que propone", señala el comunicado, sugiriendo que una reforma en la distribución de los ingresos generados por las retenciones podría beneficiar a muchas comunidades del país. En este contexto, el PJ Bonaerense resalta que el Gobierno Nacional "evade sus responsabilidades", algo que podría mejorar con la colaboración de todos los actores políticos.

La misiva, titulada, critica la postura de Pullaro, quien, según el comunicado, ha hecho declaraciones que estigmatizan al Conurbano bonaerense al hablar sobre los subsidios que, según él, Santa Fe destina a la Ciudad de Buenos Aires a través de las retenciones del campo. El PJ Bonaerense no tardó en contrarrestar esta narrativa, detallando el importante aparato productivo del Conurbano, que alberga, por ejemplo, el 50% de la industria manufacturera del país. Además, recordaron el gesto de solidaridad del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien envió patrulleros a Rosario durante los momentos más críticos de inseguridad., resalta el PJ, subrayando la importancia de una mirada nacional que no solo se enfoque en intereses provinciales, sino en el bienestar general de todos los ciudadanos. En este sentido, la misiva critica la actitud del gobernador santafesino de no asumir una postura firme contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.