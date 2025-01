Mauricio Macri aceptó la propuesta de Javier Milei: "Estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo"

Querido Javier. Desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia. En definitiva, para que el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas. Es por… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 9, 2025

El ex presidente y actual titular del PRO,, le respondió al mandatario nacional,, la propuesta de un acuerdo partidario de cara a las elecciones legislativas que se llevarán adelante este año y señaló que está "dispuesto a conformar un equipo de trabajo"., para defender los logros obtenidos y también avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que la Argentina aún necesita", sostuvo Macri en un posteó dirigido directamente al Presidente que comenzó con un "Querido Javier".Al respecto, el líder del partido amarillo manifestó: "En definitiva, para que el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas".Así, Macri se hizo eco de las declaraciones del líder libertario que dejó abierta la posibilidad de un acuerdo para competir en las elecciones de medio término luego de varias semanas de especulaciones, Macri sentenció: "Nuestras convicciones y coherencia la planteamos tanto en el balotage del 2023 como en el acompañamiento legislativo a lo largo de todo el 2024". "", apuntó.Ayer, en diálogo con El Observador, el Presidente le dijo al PRO: “Vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las próximas elecciones”. "Eso de mentirle al electorado y hacer trampa, no. ¿Quiénes somos los que estamos en la libertad? ¿somos estos? Bueno, vamos juntos", señaló Milei al tiempo que remarcó que tiene "vocación activa de ir a un acuerdo total en todo el país y terminar con el kirchnerismo".QUIÉNES QUIERE SUMAR MAURICIO MACRI SI O SI AL GOBIERNOEn otro tuit, seguido al que aceptó su propuesta, Mauricio Macri remarcó que su propuesta de equipo de trabajo está conformada por:"Con ellos, y los nombres que LLA proponga, podemos conformar un equipo no solo para defender los logros obtenidos, sino también para avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que Argentina necesita", remarcó.De los cinco dirigentes elegidos, los legisladores Ritondo y Lospennato son quienes tienen más relación con funcionarios libertarios. Incluso, en el reportaje que le concedió al periodista Luis Majul, el propio Milei elogió el trabajo de la diputada nacional y señaló que trabajan “en conjunto” en un nuevo proyecto de Ficha Limpia que podria tratarse en sesiones extraordinarias.