La inflación de los Macri en CABA quedó muy por debajo que la del INDEC y crecen las sospechas

La inflación volvió a acelerarse en la Ciudad de Buenos Aires: registró un incremento del 3,3% en el último mes del año. De esta manera, los precios en los comercios porteños avanzaron a lo largo de todo 2024 un 136,7%. Los gastos de vivienda, restaurantes y alimentos son los que más incidieron en la cifra final.Estos números pueden anticipar que el indicador de precios nacional dé algo por encima del de noviembre, dado que el IPCBA es un termómetro de cómo será el dato que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).Hasta noviembre de 2024, la inflación en GBA (CABA y Conurbano bonaerense) fue de 116% según INDEC. Con respecto al dato de diciembre, las consultoras privadas esperan que mida menos del 3% pero más que el 2,2% de noviembre. Por lo que la medición en GBA oscilaría en un 120%, un cifra sorprendentemente inferior a la porteña.Lo cierto es que a fines del año pasado, según el periodista Leandro Renou, el titular del INDEC, Marco Lavagna, viene insistiendo en la necesidad de actualizar la canasta de bienes y servicios que mide el IPC, ya que la actual data de 2004 y no refleja con precisión los patrones de consumo de los hogares argentinos en el contexto de la segunda década del siglo XXI.Esta actualización implica un importante cambio en la ponderación de la canasta de bienes y servicios que se utilizan para calcular la inflación. En particular, se incorporarían nuevas categorías de servicios que hoy tienen un peso mucho mayor en los hogares argentinos, como la salud, el transporte y la educación, elementos que no se reflejan adecuadamente en la medición actual.Sin embargo, este cambio, que está en las "pruebas finales" según el propio Lavagna, podría resultar en un aumento de la inflación medida, lo que podría tener consecuencias políticas delicadas para el Gobierno de Milei, que ha basado parte de su discurso en la idea de que la recesión ha quedado atrás y que el país está en pleno proceso de recuperación económica.A pesar de estos rumores, fuentes allegadas al INDEC aseguran que no hay intenciones de "cajonear" la nueva medición, y que el proceso de actualización es necesario para dar una imagen más fiel de la economía. Sin embargo, aún no hay claridad sobre cuándo se oficializará el nuevo IPC, lo que ha generado incertidumbre entre los analistas económicos y el sector privado.