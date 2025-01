Las reservas brutas del Banco Central cayeron tras el pago de más de USD 4 millones por vencimientos de deuda

las reservas brutas cayeron ayer USD 1.728 millones y hoy otros USD 272 millones, en virtud de la cancelación de Globales y Bonares, respectivamente. Por ese motivo, el cierre de hoy informado por el BCRA es de USD 30.904 millones.

el pago de Globales y Bonares afectará negativamente a las reservas líquidas y a las netas que no contemplan como un pasivo de corto plazo los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA.

las reservas líquidas se deteriorarían de USD 16.040 millones a un estimado de USD 12.740 millones tras el pago, mientras que las netas sin restar depósitos del Tesoro profundizarían el rojo: pasarían de -USD 3.837 millones a -US$7.137 millones. En tanto que las netas bajo la metodología FMI permanecerían en alrededor de -USD 9.800 millones.

El Gobierno pagó este jueves USD 4.341 millones por vencimientos de bonos soberanos en dólares. Los títulos involucrados son principalmente Bonares y Globales y la mayor parte se encuentra en manos privadas.Como resultado de ese movimiento,Según señaló Portfolio Personal de Inversiones (PPI), el monto a transferir al sector privado desde el sector público sumó unos USD 3.500 millones sin que se haya emitido nueva deuda, por lo que habría un exceso de demanda de instrumentos de inversión de esa magnitud.De este modo, las reservas pasaron ayer de USD 32.904 millones a USD 31.176 millones y hoy tuvieron una segunda baja para quedar en USD 30.904 millones. Si bien el Gobierno ya realizó todos los pagos, en el caso de los inversores locales que recibieron los dólares y los dejaron depositados en sus cuentas, no hay ningún impacto en las reservas.Desde PPI señalaron queSin embargo, las reservas netas bajo la metodología FMI, que considera como pasivo a 12 meses vista los depósitos en dólares del Tesoro y los pagos de Bopreal, no se verá alterada.Así,Hacia delante, el Grupo IEB (Invertir en Bolsa) precisó que “los vencimientos en moneda extranjera suman aproximadamente USD 21.500 millones en 2025, de los cuales USD 7.925 millones corresponden a organismos internacionales (Banco Mundial, BID, FMI, entre otros), la deuda de provincias suma USD 2.530 millones, los Bopreales, USD 2.340 millones y finalmente los bonos Hard Dollar totalizan USD 8.700 millones”.En este marco, frente a reservas netas con saldo negativo, el Gobierno busca conseguir fondos frescos para levantar el cepo. En este sentido, este miércoles el presidente Javier Milei aseguró que la Argentina necesita financiamiento para quitar las restricciones cambiarias por entre USD 11.000 y USD 12.000 millones.Los fondos deberían llegar a través de un nuevo acuerdo con el FMI y/o convenios con fondos de inversión privados; en ambos casos, hay negociaciones en marcha.Desde Fundación Capital consideran que el stock necesario para quitar las restricciones cambiarias es de USD 40.000 millones. En tanto, según el ex director del Banco Central, Enrique Szewach, las reservas netas deberían ser positivas en USD 10.000 millones.