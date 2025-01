Venezuela: en un clima convulsionado y de tensión, Maduro asume su tercer mandato

En medio de un clima de suma tensión y protestas, Nicolás Maduro tiene previsto asumir un nuevo mandato como presidente de Venezuela por los próximos seis años. Se espera una ceremonia en medio de estrictas medidas de seguridad y protestas en varios puntos del país.Mientras se desarrolla un escenario de violencia, secuestros y desapariciones en las calles promovido por el régimen de Maduro, el líder de la oposición Edmundo González Urrutia intentará ingresar al país también para asumir como presidente. La oposición se encuentra sacudida tras la denuncia de detención y liberación de María Corina Machado.“¡Llegó la hora de la definición! La prueba de fuego para Maduro, para los pocos apoyos que le quedan y para los gobiernos democráticos del mundo. Tienen que decidir de qué lado están, del lado de la tiranía y la violencia, o del lado de la democracia, la Constitución y el pueblo de Venezuela”, dijo Machado en uno de sus tantos posteos en X.El actual jefe de Estado nunca mostró las actas que lo posicionaban como ganador de las elecciones que se llevaron a cabo el 28 de julio, y no pudo despejar las denuncias de fraude, lo que le valió el repudio internacional. Es por eso que González Urrutia, exiliado en España, intentará ingresar al país a la fuerza para también asumir como presidente. El líder opositor tenía pensado hacerlo desde Colombia, pero Venezuela cerró los pasos fronterizos con ese país.Son nueve los países que reconocieron la victoria de González Urrutia: Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, Perú, Ecuador y Costa Rica.Desde el oficialismo lanzaron una fuerte contraofensiva, la cual está encabezada por el hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, quien acusó de “fascistas, terroristas y traidores a la Patria" a los dirigentes y simpatizantes opositores. ”Fascistas e imperialistas no se equivoquen conmigo ni con el pueblo de Venezuela! Estamos resueltos y decididos a vencer y a preservar la paz”, dijo Maduro públicamente y en línea con una posible militarización del país para garantizar el control en las calles.Luego de que sus máximos aliados Gustavo Petro, de Colombia y Lula Da Silva, de Brasil, le dieran la espalda, el mandatario probablemente viva una ceremonia con muchas ausencias. Según trascendió, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enviará un representante oficial. Todavía no se sabe si los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Nicaragua, Daniel Ortega, estarán presentes.El exmandatario de Bolivia Evo Morales brindó un fuerte apoyo a Maduro en sus redes sociales: "Deseamos todos los éxitos al hermano presidente Nicolás y a todo su equipo de patriotas, herederos de Bolívar y Chávez. ¡Que viva Venezuela!". Asimismo, no habrá embajadores de la Unión Europea en Caracas.