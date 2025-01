La libertaria Pilar Ramírez quiso cruzar al Gobierno porteño por el Presupuesto y quedó expuesta

Veo que algunos miembros de La Libertad Avanza (@PilarRamirezmpr, @juanif17 y otros) sea por ignorancia, mala lecha o ambas están difundiendo mentiras sobre nuestra labor legislativa en @LegisCABA. Te lo resumo: gracias a nosotros se bajaron 0.000 millones en impuestos y… pic.twitter.com/rWwgHgiUam — Yamil Santoro (@yamilsantoro) January 6, 2025

La legisladora porteña de La Libertad Avanzasalió a criticar al Gobierno de la Ciudad por el Presupuesto presentado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al querer acusarlo de que "no hubo ahorro como prometió", pero quedó expuesta como una ignorante. El propio legisladorla expuso de no haber leído el proyecto completo."No hubo ahorro de $20 mil millones por eliminar las PASO porque desdoblaron la elección. No hubo ahorro de $300 mil millones, como prometió el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sus Aliados.", quiso reprochar Ramírez en cuenta de X.Pero su publicación fue rápidamente desmentida por el legislador Yamil Santoro en un extenso posteo: "Veo que algunos miembros de La Libertad Avanza (Pilar Ramírez, Juan Fernández y otros). Te lo resumo: gracias a nosotros se bajaron $330.000 millones en impuestos y gastos. Gracias al trabajo que hicimos les ahorramos mucha plata a los porteños", remarcó Santoro también en la red social X."Quienes critican, cuestionan que se aprobó el mismo presupuesto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que el remitido por el Poder Ejecutivo, cuyo monto original era de $13.926.575.517.109. Eso es mentira.", explicó.Y decidió ironizar:"en la planilla 44.3 expresamente señalada en el art. 1 de la Ley . Diferencia que también aparece en la planilla anexa 16, referida por el art. 5, ingresada al poder ejecutivo (ambas las adjunto)". "En las planillas anexas pueden verse las modificaciones que se realizan al presupuesto. Los debates en comisión no habían logrado bajar ni gasto ni impuestos. Sólo lograron modificar la distribución o composición del gasto, por eso ambos proyectos presentan el mismo monto. Sin embargo, nuestra presión durante la votación para achicar al Estado se impactó en la planilla anexa 44.3 donde puede verse nuestro aporte: $330.000 millones de baja en gasto y en impuestos", aclaró.Santoro explicó que el presupuesto debe leerse comenzando por el cuerpo principal y siguiendo con los anexos. "(nuestro voto estuvo en duda hasta último momento en una sesión de casi 18 horas) y con cambios a gran escala (se cambiaron muchas cosas en varios lados) requieren modificar varios artículos y ahí pueden realizarse errores involuntarios. Para que eso no pase, se cargan los cambios como anexos.", deslizó.Y continuó: "Nunca tuvieron en cuenta que por causa de la ley 70 (otro tema ignorado), si se dejaba al ejecutivo sin presupuesto este podía actualizar el mismo por inflación tanto en gastos como en impuestos, dejando un saldo mucho peor al logrado. Se equivocaron entonces y", apuntó y consideró que Ramírez podría haber consultado antes de realizar su publicación. "Pero prefirieron salir a atacar a otros liberales por redes antes que consultar a sus pares legislativos. Una pena".Y cerró: "Lamento que las mezquindades políticas le vengan robando oportunidades a la CABA para tener una mayor transformación liberal. Por mi partepara cambiar las cosas de verdad. Laburando, no chicaneando por Twitter. Abrazo".