Luego de la jura de Maduro, Corina Machado envió un nuevo mensaje a sus seguidores: "No tenemos miedo"

Luego de la jura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, la dirigente opositora María Corina Machado envió este viernes un nuevo mensaje a sus seguidores. "Maduro consolidó un golpe de Estado y la violación de nuestra Constitución”, denunció.“Hoy, 10 de enero, dejó un registro para nuestra historia de la libertad de Venezuela (...) Maduro consolidó un golpe de Estado”, denunció la líder opositora, que defiende que Edmundo González Urrutia es el real ganador de las elecciones del 28 de julio.“Maduro viola la constitución flanqueado por los dictadores de Cuba y Nicaragua. Maduro no se puso la banda en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete que cada día le apretará más“, sostuvo.En este marco, expresó: “Ayer demostramos que no tenemos miedo y yo sé que cada vez seremos muchos más en las calles de Venezuela y el mundo (...) Ayer se ratificó mi profunda confianza de que la victoria está cerca, ellos ayer perdieron, fue una demostración de cuánto miedo le tienen al pueblo. No tengan duda, esto se acabó”.“Maduro no podrá gobernar a la fuerza a una Venezuela que decidió ser libre. Nuestro país está más unido que nunca en su dirección política y en sus hogares”, insistió en su mensaje en el que llamó a la gente a ejercer “con fuerza su derecho a protestar” y mantenerse firme en su reclamo.Sobre los próximos pasos, Machado evitó dar precisiones exactas y dijo: “Todos sabemos que a partir de hoy arreciará aún más la presión hasta hacerle entender a Maduro que esto se acabó”.Sin embargo, sí se refirió a la situación del presidente electo, González Urrutia, quien había prometido regresar al país para tomar posesión del máximo cargo ejecutivo. “Hemos estado en comunicación permanente durante su extraordinario recorrido por naciones de nuestro hemisferio, donde ha sido recibido con los honores de Jefe de Estado electo y con el amor de miles y miles de venezolanos que viven en estos países. Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas”, explicó."Decidimos que no es conveniente que el día de hoy ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia, que está muy cerca”, insistió.