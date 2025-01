Juez dejará de ser jefe del PRO en el Senado y buscará la gobernación de Córdoba con Milei

El jefe de la bancada del PRO en el Senado,, anunció que abandonará el macrismo legislativo y buscará la venia de Javier Milei para ir a fondo en su provincia, donde a futuro aspira a convertirse en candidato a gobernador de La Libertad Avanza.De hecho, lo planteé la semana antes de la sesión de expulsión de Kueider”, sostuvo el senador en una entrevista con La Nación+.Y reveló:“’. "La primera vez que hablamos fue en marzo del año pasado comiendo en Olivos”, agregó sobre la propuesta.Lo cierto es que el macrismo sorteó varias trabas internas en 2024, algo que se vio fuertemente marcado cuando Juez se mostró eufórico por haber sido uno de los primeros en pedir la remoción del ahora ex legislador,, detenido en Paraguay por no poder justificar USD 200.000 sin declarar en un puesto fronterizo. Ña bancada quedó con una imagen desgastada y con un cordobés que parecía mas aliado a La Libertad Avanza que al partido amarillo.El deseo de Juez se conoce luego del potencial acuerdo electoral entre Macri y Milei, al respecto el senador consideró: “Coincido un ciento por ciento de que el camino es juntos porque si la idea es evitar que vuelvan a este país la dirigencia política que lo puso de rodillas,"Por no entender la construcción de ese proceso, nuestro Gobierno duró cuatro años”, agregó sobre la gestión de Macri.En ese sentido, remarcó que el electorado “decididamente acompaña la política del Presidente". "No entender eso puede ser catastrófico”, recordó.Al ser consultado por la tardanza en concretarse el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza, Juez contó que encontró al Presidente “absolutamente predispuesto”. Mientras que sobre el rol que Javier le otorga a, consideró que “es lógico y natural que el Presidente deposite, particularmente en su hermana, el armado de la conducción de su estructura territorial cuando esa construcción depende de otros factores, esos factores también empiezan a incidir”.Y continuó con una autocrítica sobre el partido amarillo: “Nosotros también tenemos que aprender y tener la autocrítica de reconocer que, con generosidad. Es un proceso complejo.”.Sobre sus idas y vueltas con Mauricio Macri consideró que su “particular forma de ser” le cayó antipática al expresidente. “Yo no soy un tipo que anda con vueltas, soy extremadamente sincero,Es de esos tipos que están con la guardia levantada siempre. Y yo no soy así, yo no especulo”, señaló.