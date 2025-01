Facundo Moyano apuntó contra la oposición y Vanesa Siley salió al cruce: A Milei lo trajeron sindicalistas como tu viejo

A Milei lo trajeron sindicalistas como tu viejo que le hizo cinco paros a Cristina por impuesto a las ganancias, inauguraba bustos de Perón con Macri en el 2015, fue candidato de Alberto y Scioli en el 2023 y le banca cualquier cosa a Milei… pic.twitter.com/9y7IoV2Grf — Vanesa Siley (@Vsiley) January 13, 2025

La diputada nacional Vanesa Siley salió al cruce de Facundo Moyano, quien en una reciente entrevista criticó al Kirchnerismo al asegurar que las políticas de ese espacio contribuyeron al crecimiento de figuras como Javier Milei. "Los pibes para la liberación no liberaron nada, nos trajeron a Milei", lanzó el exsecretario general del Sindicato de Peajes y exdiputado. Sobre estas declaraciones, la legisladora respondió: "A (Javier) Milei lo trajeron sindicalistas como tu viejo (Hugo Moyano)".A través de su cuenta de Twitter, la diputada de Unión por la Patria y consejera titular del Partido Justicialista Nacional le recordó a Moyano que "A (Javier) Milei lo trajeron sindicalistas como tu viejo (Hugo Moyano) que le hizo cinco paros a Cristina por impuesto a las ganancias, inauguraba bustos de Perón con (Mauricio) Macri en el 2015, fue candidato de Alberto (Fernández) y (Daniel) Scioli en el 2023 y le banca cualquier cosa a Milei".Estas declaraciones tienen lugar luego de que el menor de los Moyano, actualmente alejado de la política y enfrentado con su hermano Pablo - a quien también criticó-, dijera que el kirchnerismo transformó al peronismo en "un partido de izquierda o peor aún, en una orga de izquierda". En su opinión, las políticas de ese espacio contribuyeron al crecimiento de figuras como Milei. "Los pibes para la liberación no liberaron nada, nos trajeron a Milei", sentenció.Pero eso no fue todo, también apuntó contra la actual presidenta del PJ Nacional, Cristina Kirchner, al ser consultado sobre el futuro del peronismo. "Los que no supieron brindar las soluciones ahora las van a brindar. Están más grandes, más desgastados, ya han mostrado que no podían", opinó.Pese a las críticas y el panorama desalentador del peronismo, de acuerdo a su perspectiva, Moyano no planteó ideas concretas y adujo, sin demasiadas precisiones, que seguirá trabajando en proyectos que trasciendan las discusiones electorales. "El defecto histórico del peronismo es discutir siempre proyectos electorales y nunca proyectos de país", concluyó.