La Justicia de EE.UU ordenó al Gobierno de Milei a entregar información sobre el oro del Banco Central en el exterior

La jueza de Nueva York Loretta Preska ordenó al gobierno de Javier Milei a entregar información detallada sobre la ubicación del oro argentino que sacó al exterior. La magistrada dio la orden a pedido de los demandantes en la causa por la expropiación de YPF en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. De este modo, vuelve a quedar latente la posibilidad de que este activo sea embargado.En el fallo, que compartió Sebastián Maril de LATAM Advisors en sus redes sociales, Preska también advirtió a Argentina por haber demorado en producir documentos con la información requerida por su tribunal. "Adicionalmente, la Corte nota que (Argentina) seguramente tomó más tiempo y dinero en discutir sobre la producción de estos documentos que en producirlos", señaló la jueza.Luego, instó al país a producir documentos relacionados a las reservas de oro del Banco Central. "Sin importar si las reservas de oro están siendo retenidas por el BCRA, la República (Argentina) debería producir sus propios documentos concerniendo a las reservas", alertó la magistrada del Distrito Sur de Nueva York, que lleva adelante el juicio promovido por bonistas perjudicados por la nacionalización de YPF en 2012.De este modo, Preska señaló al gobierno de Milei por la decisión del Banco Central de trasladar buena parte de las reservas de oro al exterior entre junio y septiembre de 2024, presuntamente a Londres, pero sin que ese destino haya sido oficializado.La información del traslado del oro se conoció a través de un pedido de información hecho por el titular de La Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo. El dirigente sindical promovió una investigación sobre cuatro envíos realizados en junio, julio y agosto de este año. Cada uno de estos cargamentos estaría valuado entre 250 y 300 millones de dólares, lo que eleva el monto total a una cifra que oscilaría entre 1.000 y 1.200 millones de dólares.A inicios de septiembre, el BCRA terminó por confirmar oficialmente el envío del oro. "La Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos. Desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)", justificó la entidad que conduce Santiago BausiliSin embargo, no dio precisiones sobre el monto ni destino exactos del oro. "Tanto la Auditoría General de la Nación como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad", argumentó el Banco Central entonces.El temor por el pedido de Preska se relaciona a las advertencias del ex presidente el BCRA Martín Redrado sobre la posibilidad de que el oro sea embargado en el exterior. Según afirmó en agosto pasado, "hubo algún paso en falso en materia de enviar el oro a Londres y después no haberse dado cuenta de que son pasibles de embargo, ya que Argentina tiene algunos juicios en el exterior"."El único lugar en el que las reservas están a salvo de cualquier embargo (fuera de Argentina) es en el banco de pagos de Basilea (Suiza), cuyos accionistas son los bancos centrales de todo el mundo", señaló el economista en declaraciones radiales.