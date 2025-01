El acercamiento de Karina Milei a Alfa de Gran Hermano volvió a encender la interna libertaria

Negamos rotundamente las operaciones periodísticas que afirman que estaríamos considerando a un participante de Gran Hermano para una eventual candidatura de La Libertad Avanza.



No estamos pensando en ninguna candidatura. Estamos construyendo el partido político que el… — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) January 15, 2025

Lo dije mil veces y lo voy a repetir una más: en La Libertad Avanza no estamos pensando en ninguna candidatura. Resultan agotadoras las operetas que solo buscan perjudicar al Gobierno con mayor apoyo de la historia argentina, al Presidente @JMilei y, en definitiva, a todos los… — Sebastián Pareja (@SPareja_) January 15, 2025

Los rumores del acercamiento de la secretaria de la Presidencia y armadora del partido al nivel nacional,para un posible candidatura del ex Gran Hermano en las legislativas incendiaron la interna libertaria en la provincia y dejaron en un mal lugar al armador bonaerenseSegún los rumores, la hermana del Presidente se habría hartado de José Luis Espert y mandó a medir a Alfa y a Manuel Adorni para las elecciones.donde mostraron abrazados a metros del propio Pareja.En una entrevista televisiva con IP, quien fue uno de los más polémicos participantes del reality de Telefe no solo reconoció sus ganas de sumarse al Gobierno libertario, sino que hasta se animó a hablar de propuestas. "Lo primero que pasa por la Argentina es la Seguridad. Que vos, yo y todos los que estamos acá, podamos salir de casa tranquilos, y no tener que estar mirando o esperando a que venga una moto y nos peguen cuatro balazos", dijo Santiago.", dijo el ex Gran Hermano al portal LPO, luego que se difundieran los rumores que lo vinculaban con LLA.Como Alfa confirmó la candidatura, desde La Libertad Avanza emitieron un comunicado.", tuiteó la cuenta oficial del partido oficialista.El propio Pareja saqlió a tuitear más enojado: "Resultan agotadoras las operetas que solo buscan perjudicar al Gobierno con mayor apoyo de la historia argentina, al Presidente y, en definitiva, a todos los argentinos de bien que ya estamos cansados del juego de las candidaturas inventadas". "Esa manera de hacer política con nosotros se terminó.", chicaneó el armador de Karina en la provincia.