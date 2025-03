Elecciones legislativas en CABA: una por una, cuáles son las listas que compiten en la Ciudad

Este sábado a la medianoche es el cierre de listas porteñas, de cara a las. Y si bien no todas están oficializadas, la mayoría ya confirmó con quiénes competirán. Una por una, todas las listas porteñas.: el oficialismo macrista competirá con la lista “Buenos Aires Primero” que tendrá en la cabeza de lista a la actual diputada nacional, seguida por el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y secretario de Movilización del PRO,, y por, la vocera del Gobierno porteño. También acompañan el legislador porteño y jefe del bloque Vamos por Más,; la vicepresidenta de Jóvenes PRO,y el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires,Además del PRO, el espacio reúne al Partido Demócrata, el Partido UNIR, el Partido de las Ciudades en Acción y Encuentro Republicano Federal, de. Oscar Zago decidió romper y competir con el MID.: competirán con el vocero presidencialen la cabeza de la lista, la soledad se da por no haber logrado acordar con el líder amarillo Mauricio Macri. Estará acompañado en el segundo y tercer escalón poractual directora del Banco Nación, y, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En el quinto puesto de la nómina se sumó además, el ex legislador del PRO que se pasó a las filas del oficialismo.: "Es Ahora Buenos Aires" es la identidad que reemplazó a Unión por la Patria en el ámbito porteño. Llevará como cabeza de lista al líder radical de Los Irrompibles,, el único confirmado hasta ahora. El frente lo integran, además del PJ, Nuevo Espacio de Participación, Partido Solidario, Kolina, La Patria es el Otro y el Frente Renovador, entre otros.: el frente del ex jefe de Gobierno porteñoUna candidatura que molestó a las filas del PRO. Competirá como principal figura de la alianza en un armado junto a Confianza Pública, de. El dirigente estará acompañado por la senadora, en segundo y tercer lugar respectivamente.: tras ser expulsado de LLA a principio de año, el legislador, buscará renovar su banca a la cabeza de la lista la histórica Unión de Centro Democrático de CABA.: el Movimiento Integración y Desarrollo liderado por el diputado, que antes pertenecía a LLA, decidió romper con el PRO horas después de que el oficialismo confirmara sus listas. “, resumió. La suya laEn cuanto a la UCR, competirá bajo el sello de Evolución junto al Partido Socialista y el GEN de Margarita Stolbizer. No tendrá como candidato al senador nacional Martín Lousteau. La exdirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), que será la cabeza de la boleta, seguida por Facundo Cedeira, Jessica Barreto del socialismo, Josias Vazquez y Manuela Ludueña Senlle (GEN).: El espacio fundado por Elisa Carrió competirá por su cuenta con la diputada nacionalcomo principal figura en la lista de legisladores. En segundo lugar irá el exdiputado nacional y porteñoy en tercer lugar: serádel Partido Obrero y actual diputada nacional, quien encabece la lista en la Ciudad. Detrás estará secundada por el referente estudiantil del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS),: el espacio depresentará lista propia bajo el nombre "La Izquierda en la Ciudad" que estará encabezada por, organizador del Campamento Anticapitalista que impulsa la agrupación juvenil ¡Ya Basta! desde el 2020. Irá acompañado por los dirigentes estudiantiles: este es el nuevo espacio que formópor fuera de Republicanos Unidos, debido a la disputa pública que mantiene con el diputado Ricardo López Murphy. El legislador liberal competirá bajo la lista que generó polémica por un sello que despertó la bronca del peronismo por las similitudes en el logo y nombre con Unión por la Patria. La justicia ya le pidió que lo modifique.