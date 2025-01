El Gobierno oficializó el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad

El Gobierno nacional creócon el objetivo de prevenir, investigar y darle solución a las necesidades de los ciudadanos que hubieran sido damnificados por el crimen organizado. El mismo será aplicado en todas las fuerzas policiales y de seguridad.El programa comenzó a regir desde este jueves a la madrugada, después de que se publicara la Resolución 72/2025 en el Boletín Oficial. De esta manera, la ministra de Seguridad,, exigió que las áreas del ministerio y las fuerzas federales sean instruidas, para que puedan colaborar con la Dirección de Ciberdelito y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad.“Invitase a las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al ‘Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad (2025-2027)’ aprobado por la presente Resolución”, ordenó la titular de la cartera de Seguridad. Así, autorizó la participación de la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).La Resolución estableció a la Dirección del Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos como la responsable de “coordinar el esfuerzo nacional de policía en materia de lucha contra el ciberdelito y las amenazas cibernéticas, a través del diseño y de la elaboración de las políticas y programas de fortalecimiento“.“Resulta necesario adoptar un enfoque integral, colaborativo y federal que permita articular los esfuerzos del Gobierno Nacional con los de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de”, destacaron las autoridades.En ese sentido, “el crimen organizado ha evolucionado y utilizado las nuevas tecnologías y la infraestructura digital para llevar a cabo actividades ilícitas de manera más eficiente”, por lo que consideraron que“El uso de tecnologías de la información y la comunicación son el aspecto constitutivo y central de tales conductas, sin la cual no podrían realizarse“, agregaron y remarcaron que ”la prevención de los ciberdelitos resulta esencial para minimizar los impactos en la sociedad de tales conductas".Incluso, sentenciaron que este tipo de delitos no solo afectaría a la ciudadanía, sino que son potencialmente peligrosas para las empresas, instituciones públicas y la infraestructura crítica del país. “Puede generar consecuencias graves para la seguridad nacional, la economía y la confianza de la ciudadanía en el entorno digital”, advirtieron.Al respecto, indicaron que “la ciberseguridad es un componente fundamental para la protección de los sistemas digitales y la infraestructura crítica del país, constituyéndose en un elemento estratégico para el funcionamiento de este Ministerio”. Por este motivo, la ministra de Seguridad explicó que, por lo que defendió que “la gestión estratégica de la ciberseguridad debe ser abordado de manera integral con la coordinación de políticas, medidas de protección y protocolos de respuesta”.Finalmente, la titular de la cartera de Seguridad aclaró que la implementación del Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad no representará ningún tipo de gasto presupuestario para la nación, para no entorpecer los objetivos económicos planteados por el Gobierno nacional