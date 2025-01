Funcionario libertario usó beneficios de Aerolíneas para ir a Punta cuando tenía que negociar paritarias

el funcionario de Aerolíneas Argentinas encargado de la relación con los gremios se fue a Punta del Este en primera clase con toda su familia usando beneficios de la empresa para pagar 30 veces menos por los tickets y justo cuando debía empezar las reuniones paritarias con los sindicatos

En otro escándalo que no sólo demuestra la falta de austeridad en el gobierno desino además que no se ordenan con las supuestas indicaciones del Presidente,Se trata de Facundo del Villar, cuyo cargo es como director de Comunicación y Asuntos Institucionales pero es en verdad la mano derecha del CEO de la empresa, Fabián Lombardo, quien le delegó la relación con los sindicatos.Del Villar decidió, en un contexto de altísima conflictividad y recorte de beneficios a los trabajadores, pagar 4 pasajes ida y vuelta $127 mil, cuando el valor de esos tickets supera los $ 4 millones.Así lo consignó, junto a las pruebas de la compra de los tickets, el medio LPO, que además recordó que Del Villar trabajó junto a Juan Ross durante el gobierno de Alberto Fernández pero también se desempeñó en el Estado en el macrismo, cuando tuvo a cargo la comunicación del PAMI.Los sueldos de Aerolíneas están muy por debajo del promedio mundial. En noviembre, tras semanas de medidas de fuerza que incluyeron paros y amenazas de cierre de la empresa, el gobierno y los sindicatos terminaron cediendo y firmaron un acuerdo paritario.El acuerdo incluía reabrir las discusiones la segunda semana de enero. A Del Villar no le importó y decidió sacar pasajes para él y su familia hasta el 19 de enero con beneficios de Aerolíneas que le recortan a los trabajadores.A contramano de las políticas de austeridad que los libertarios le reclamaron a los gremios y que incluyeron el recorte de viáticos para todos los empleados, Del Villar viajó en primera clase hasta el exclusivo balneario uruguayo por un precio irrisorio.La novedad causó furia en los sindicatos y también en los altos mandos de la empresa, que parecen haberle soltado la mano a Del Villar. Por ahora, hay silencio en las máximas autoridades de la empresa. ¿Correrá la misma suerte que Yanina Martínez, la ex Turismo que el Gobierno echó por viajar al exterior?