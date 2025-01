Kicillof desde la Costa bonaerense dio inicio a la gira de verano: "Buscamos la unidad del campo popular, no sólo del peronismo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reinauguró este jueves las Conferencias de Verano 2025 con foco en la temporada turística de la Costa Atlántica y en la necesidad de fortalecer el frente opositor.En un acto en Sierra de la Ventana, consideró que Javier Milei aplica "un programa económico que consiste en tomar medidas muy conocidas en la Argentina. Tiene que ver con planchar el dólar y bajar salarios y jubilaciones con el propósito de reducir la dinámica inflacionaria".En ese sentido, interpretó que "las víctimas de estos planes son la producción y el trabajo" porque "son números de tragedia lo que está viviendo la producción en Argentina y en la provincia de Buenos Aires particularmente. El consumó masivo cayó 18% y 19% en supermercados"."Milei puso el consumo de carne en Argentina en los niveles más bajos en los últimos 22 años. Puso el consumo de leche en los niveles más bajo desde 1980, y el consumo de yerba mate es el más bajo de las últimas décadas. Esta caída del consumo es consecuencia de la caída de las jubilaciones, 30% y el salario mínimo vital y móvil 28% abajo. Son niveles dramáticos", añadió.Al finalizar el discurso, el propio Kicillof le dijo a los medios locales: “Nosotros buscamos la unidad del peronismo. Queremos un frente político de todo el campo popular para frenar a Milei. Tenemos que impedir que los concejos deliberantes y la legislatura sean invadidos por quienes piensan que el Estado no tiene que existir. Convocamos a la dirigencia política y a todos los sectores castigados: universidad, productores y laburantes”.En el marco de la aplicación del programa económico de la gestión nacional, Axel Kicillof reconoció que "la situación es complicada, pero esperable para el turismo. No es una sorpresa lo que viene ocurriendo. La caída es fuerte y grave. Estamos ante una temporada difícil".Durante la ceremonia, el Ministerio de Producción provincial notificó una caída del 9,2% en el flujo turístico y un descenso del 14% en el consumo en la Costa Atlántica durante los primeros 15 días de enero. Por su parte, en la primera medición del año, Mar del Plata atrajo a 521.659, un 0,1% por debajo del mismo período del 2024. Asimismo, de acuerdo a información relevada por distintas entidades turísticas de la ciudad balnearia, la ocupación hotelera y en departamentos osciló entre el 70% y el 75%.De forma previa a la apertura de las Conferencias de Verano 2025, el gobernador participó de un encuentro de gestión con actores comerciales e industriales en la localidad de Guaminí. "Nos reunimos con representantes de sectores productivos de Guaminí y la región para analizar el desarrollo de la temporada y seguir construyendo entre todos un plan de trabajo para afrontar lo que está ocurriendo en la provincia", señaló Axel Kicillof en sus redes sociales."Frente al contexto complicado al que nos somete un Presidente que no escucha ni invierte, estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener el turismo y acompañar a la industria y a los comerciantes porque no hay que elegir entre Estado o privado sino articular ambas partes", planteó el mandatario.En ese marco, remarcó que "un ejemplo de esa coordinación son las obras de protección en el balneario de la Villa Turística de Cochicó y las mejoras en la RP 85 que anunciamos hoy para impulsar el desarrollo del turismo regional y brindar mejores condiciones para el transporte de la producción de la zona".