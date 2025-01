Valenzuela, irónico contra Yeza: "No era mi idea ponerlo triste"

#Declaraciones | "Si fuera por el voto de Juntos por el Cambio, yo no era intendente": tras afiliarse a La Libertad Avanza, Diego Valenzuela le hizo frente a las críticas de los dirigentes del PRO. pic.twitter.com/xcMEwRigEg — Política Argentina (@Pol_Arg) January 17, 2025

Tras su salto a La Libertad Avanza, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, respondió a las críticas de sectores del PRO y le dedicó un párrafo al diputado amarillo Martín Yeza.Uno de los más críticos del PRO por el salto de Valenzuela a La Libertad Avanza fue Yeza, quien señaló que la decisión del jefe comunal "lo puso triste" y consideró que "son actitudes que al final del camino no son del todo sanas”.Valenzuela fue entrevistado en Radio Con Vos y respondió irónicamente que no era su intención "poner triste a Martín Yeza". Además, consideró que no se debe al PRO sino a la gente que lo eligió como intedente de Tres de Febrero."Mi idea es profundizar el cambio, elijo estar donde creo que hay mejores condiciones para eso. Donde se me escucha, se me presta atención y hay una construcción política hacia adelante", explicó Valenzuela respecto a su decisión de migrar hacia LLA.